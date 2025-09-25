Medio siglo de Maribel Yébenes: innovación y expansión internacional con El Palacio de Hierro

La firma española Maribel Yébenes, referente internacional en medicina estética de lujo, celebra su 50 aniversario con un hito histórico: su desembarco en México de la mano de El Palacio de Hierro, el mayor exponente del lujo en el país. Con esta apertura, la marca consolida su estrategia de expansión global y refuerza su liderazgo en el sector.

Fundada en 1975 por la empresaria Maribel Yébenes, la compañía fue pionera en introducir en España un modelo de medicina estética de lujo que hoy sigue marcando tendencia en Europa. Medio siglo después, su hija y actual CEO, Myriam Yébenes, lidera un proyecto que combina innovación tecnológica, protocolos propios y un enfoque integral de bienestar. «Cumplir 50 años como referentes en medicina estética es un orgullo y un compromiso con la excelencia. México es un mercado clave para nosotros, y El Palacio de Hierro es el aliado perfecto para seguir elevando los estándares de belleza y lujo», afirmó la directiva durante la inauguración en Ciudad de México.

Maribel Yébenes en México. (Foto: Gtres)

La firma llega al mercado mexicano con una propuesta que ha revolucionado el sector: el concepto MY Blissfulness, un paradigma de belleza holística que integra tecnología avanzada, personalización absoluta y bienestar emocional. Esta filosofía se suma al movimiento Quiet Beauty, que prioriza la naturalidad y la experiencia del cliente frente a la ostentación.

La alianza con El Palacio de Hierro, con 135 años de historia, refuerza la apuesta del grupo por el bienestar de lujo. «En El Palacio de Hierro buscamos enriquecer y satisfacer a las personas a través de experiencias únicas. La llegada de Maribel Yébenes fortalece nuestra oferta diferenciada en el sector de la belleza y el cuidado personal», señaló Claudia Fabela, directora comercial de lujo de la cadena.

La apertura en México fue celebrada el pasado 23 de septiembre en el Centro de Cultura Casa Lamm, en la Colonia Roma, donde más de 300 invitados, entre ellos personalidades del mundo de la moda, el arte y la comunicación, asistieron a una velada que fusionó tradición mexicana y estética europea. El evento incluyó música en vivo, degustaciones gourmet e intervenciones artísticas, además de una presentación exclusiva del concepto MY Blissfulness.

Con esta llegada, Maribel Yébenes consolida un año marcado por el crecimiento. En 2024, la compañía registró un aumento del 11,1% en ingresos (LFL), impulsado por la creciente demanda de tratamientos exclusivos y la consolidación de su modelo en Europa. Clientes fieles como Isabel Preysler, Nicole Kidman, Richard Gere, Valentino, Antonio Banderas o Naty Abascal son algunos de los nombres que respaldan la reputación internacional de la firma.

La expansión mexicana es solo el inicio de una nueva etapa. Bajo la dirección de Myriam Yébenes, la compañía prepara nuevos proyectos internacionales, manteniendo como eje central la innovación y la excelencia que han acompañado a la marca desde sus inicios. «Este 50 aniversario no es solo una celebración del pasado, es el inicio de un nuevo capítulo que escribiremos junto a nuestros clientes en todo el mundo», concluyó la CEO.