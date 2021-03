Más allá de los arándanos, estos son alimentos que previenen las infecciones urinarias

Las infecciones urinarias son una de las dolencias más comunes, especialmente en épocas de estrés. Más allá de los arándanos, que no a todo el mundo le gusta, hay más alimentos que no podemos dejar de incluir en la lista de la compra. Con ellos conseguiremos deshacernos de estas molestas que suelen llegar en algunos momentos puntuales del año. Cuidar nuestro cuerpo es esencial para evitarlas y mejorar nuestra salud. Si tienes infecciones urinarias recurrentes y quieres evitarlas, esto es lo que no puede faltar de tu lista de la compra.

Los alimentos que previenen las infecciones urinarias y no son arándanos

Los espárragos son alimentos de temporada con propiedades depurativas. Un puñado de espárragos cada dos días nos ayudará a evitar las temidas infecciones. En forma de tortilla o como parte de una guarnición saludable, son, fáciles de cocinar y de comer. La verdura también es importante para nuestro cuerpo, un aumento de este ingrediente es fundamental.

La chía es uno de los grandes descubrimientos para prevenir infecciones. Sus propiedades antiinflamatorias son claves para mantener una salud de hierro. La podemos añadir a un yogur a primera hora de la mañana o para preparar deliciosos pudding, no nos costará nada incorporarla a nuestro menú semanal y el resultado merecerá la pena.

El brócoli es un potente alcanizante. Esta verdura al igual que los espárragos no pueden faltar en nuestra lista de la compra si queremos evitar infecciones. En un terreno ácido no se genera la bacteria responsable de la mayoría de las infecciones urinarias. Es importante cuidarnos por dentro en la medida de lo posible para evitarlas.

El puerro es un potente protector de la salud de nuestro hígado. El filtro natural de nuestro cuerpo debe estar en plena forma y gracias a este ingrediente lo conseguirá. Podemos comerlo y cocinarlo siempre que sea necesario como fondo de sofritos o parte principal de sopas con nombre propio.

La papaya es una fruta indispensable para nuestro sistema inmunológico. Este alimento tiene un dulzor agradable, más allá del sabor del arándano es más fácil de comer. La podemos preparar como base de un buen pudin o colocarla como eje central de un batido cargado de buenas sensaciones.

Cuida tu flora intestinal con alimentos que la refuercen. Bebe mucha agua y evitar estar demasiadas horas sentada. Notarás la diferencia de un cambio de dieta que puede acabar con la mayoría de las infecciones urinarias recurrentes. Elimina el estrés de tu vida con un poco de meditación. El esfuerzo merece la pena.