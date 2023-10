Marypaz tiene las botas cowboy que no te vas a quitar a partir de ahora

Marypaz es una de las marcas que no ha dudado en apuntarse a la moda de las botas cowboy de primera calidad que no te vas a quitar a partir de ahora. Llega este momento del año en el que queremos apostar por las mejores botas que llegarán con un estilo muy peculiar. De la mano de una marca especialista en calzado low cost no podemos dejar escapar esta oportunidad. Podemos tener unas botas de lujo por mucho menos y con unas características que sorprenden. Estas son las botas de Marypaz que no te vas a quitar si te las pruebas.

Las botas cowboy que no te vas a quitar a partir de ahora son de Marypaz

Las botas cowboy son una tendencia que ha llegado desde hace unas cuantas temporadas. Podemos tener un complemento low cost de primera necesidad por mucho menos de lo que parece, gracias a esta marca española que nos ofrece todo y más para poder ir cómoda, calentita y elegante.

El efecto napa es el que las convierte en un acierto, parecen extremadamente lujosas, pero nos costarán menos de 50 euros. Nunca unas botas con estas características las hemos tenido tan cerca. Es cuestión de elegir el estilo y el color que más nos guste, algo que puede hasta resultar complicado.

El tacón nos aporta unos centímetros de más que no podemos perder de vista. Es justo lo que necesitamos para lucirnos. Si estás buscando un buen calzado, no lo dudes, te estará esperando una bota de esas que nunca pasan de moda y siempre son bonitas, además de que pegan con todo.

La bota cowboy nunca pasará de moda. Será símbolo de una época o de un periodo en el que nos encantaría volver. Aquellos tiempos difíciles del lejano oeste, donde un buen par de botas podían marcar la diferencia. Puedes hacerte con un buen compañero de viaje de la mano de unas botas que parecen sacadas de una película de época.

Están disponibles en varios colores. Puedes arriesgarte y apostar por unas botas rojas o blancas que se salen un poco de lo convencional. Son buenas opciones para conseguir complementos con los que lucirse. Unas botas de este tipo parece que cuestan más de 100 euros, pero MaryPaz las vende por solo 45,99 euros. Están disponibles desde la talla 35 hasta la 41.