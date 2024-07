Marta Ortega no se los quita: los 5 vestidos de Zara que son un must este verano

Por su profesión, todo lo que lleva Marta Ortega es mirado con lupa, por esto nos fijamos en aquella vestimenta cuando sale, va a la playa, en fiestas, etc. aunque no siempre va vestida de la marca Inditex, porque a veces apuesta por diseñados franceses o italianos, es verdad que es embajadora de Zara y siempre que puede luce vestidos, pantalones, shorts y otros de la marxa que preside. Hemos copiado su estilo y resaltado 5 vestidos de Zara que son un must del verano y que tú también puedes ya lucir. Atenta porque en alguno hay rebaja y te saldrá más económico comprarlo ahora.

La ventaja es que se trata de vestidos de diversos estilos. Ya sea en color negro o blanco, en estampado, de diversos colores, casi siempre largos porque es uno de los tipos que más le gustan a Ortega. Y aquí no hay distinción porque le sientan de maravilla por la percha que suele tener tanto en altura como cuando lleva prendas algo más ajustadas. Sea como sea, te damos a conocer estos vestidos para que esta temporada puedas tenerlos en tu armario tanto cuando toca ir de fiesta, como cuando apuestas por un estilo algo más informal y hasta cuando debes ir a la playa y prefieres un estilo mucho más holgado para que estés más fresquita.

Los 5 vestidos de Zara que son un must

Vestido satinado estampado tropical

Uno de los estilos que suele llevar Marta Ortega es el estampado. Pero siempre con clase y sin pasarse. En este caso hablamos de vestido midi de escote pico cruzado y tirantes anchos con nudos delanteros cruzados en espalda. Lleva el bajo con abertura frontal y cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Se confecciona en 100% poliéster y contiene al menos 66% poliéster reciclado certificado RCS. Debes pensar que el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Ahora tienes este vestido dentro de la web de Zara a un precio de 39,95 euros en varias tallas.

Midi halter flecos: 5 vestidos de Zara

Está en total tendencia y es uno de los vestidos más bonitos de fiesta que te puedes comprar. Lo tienes en cuello halter con forro interior y flecos. La suerte es que se cierra en espalda con abertura y botón.

Se confecciona en 85% viscosa y 15% poliamida con el forro de 100% poliéster. Debes prestar atención a los cuidados. Pues desde Zara comentan que lava tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Lavar al revés

Secar en superficie plana

Tienes este vestido a un precio de 49,95 euros y ya puedes escoger tu talla.

Vestido midi combinado zw collection

El color blanco es otro de los tonos que más le gustan a Marta Ortega porque lo suele elegir para diversos eventos.

En este caso, puedes comprarte el vestido midi confeccionado en hilatura de viscosa 100%.

Características

Cuello redondo y manga sisa.

Detalle de fajín en tejido combinado a tono.

Espalda descubierta.

Bajo acabado en volumen.

Como tejido principal a destaca que se confecciona en 100% viscosa y 100% poliamida. Además es sostenible porque contiene al menos 100% poliéster reciclado certificado RCS.

Este vestido tiene un precio de 59,95 euros. Está en la web de Zara pero sabes que lo puedes comprar también en su tienda física. Sólo te falta escoger la talla.

Vestido camisero negro

Además del blanco, el otro color que es total y que siempre escoge Marta Ortega es el negro. Por esto te damos a conocer este vestido midi de cuello solapa y manga larga.

En sus detalles, cintura delantera ajustable con cordones y cierre frontal con botones. Se elabora en 100% algodón y contiene al menos 100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS.

Para cuidarlo, lo tienes fácil porque debes seguir la etiqueta y lo que especifique la marca. Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de este vestido

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Precio de rebajas

Estás de suerte, porque este vestido tiene un precio de 39,95 euros, y con el descuento del -54%, lo puedes comprar a un precio de 17,99 euros.

Vestido asimétrico

Es la elegancia pura. Tienes variedad de vestidos y nos topamos con uno de los que llevarás de noche durante este verano.

Es de cuello redondo y manga combinada. Con el detalle de tejido efecto arrugado y cinturón del mismo tejido y cierre en espalda con abertura y botón.

El vestido tiene un precio de 45,95 euros en tallas de XS-S quedando pocas unidades.