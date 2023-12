María Pombo está agotando el top asimétrico de Zara que nos ha enamorado

María Pombo está agotando el top asimétrico de Zara que ha enamorado a medio país, un buen básico que no debes dejar escapar. Si estás buscando una prenda de ropa perfecta para estos días de fiesta que no suponga gastarte una fortuna, no lo dudes, ha llegado el momento de apostar por Zara. La low cost por excelencia de nuestro país ha creado una edición especial de esas que parecen de alta gama, pero no lo son. María Pombo cumple a la perfección su papel de influencer descubriéndonos un top asimétrico espectacular que se está agotando por momentos.

Zara tiene el top asimétrico de María Pombo que se está agotando

View this post on Instagram A post shared by YouWearZara (@youwearzara)

Zara es una de las marcas de referencia de María Pombo, la influencer nos ha descubierto una prenda de ropa de esas que destacan a simple vista y que seguramente nos dará más de una alegría. Son días de grandes celebraciones en las que descubrimos un fondo de armario que podría acabar siendo el que marque la diferencia.

María Pombo tiene un tipo de top que acabará siendo el que nos acompañará a cualquier fiesta en estos días de Navidad. No ha dudado en mostrar una pieza que quizás nunca nos hubiéramos imaginado con vaqueros, sino que en la web vemos combinada de otra forma. Será una manera de crear un buen fondo de armario con todo lo que necesitamos en estos días.

Las colecciones especiales de Zara son una auténtica obra maestra del diseño. La misión de esta low cost es hacer que prendas de lujo lleguen a todas las casas y para hacerlo, nada mejor que fijarnos en un top que acabará siendo lo que marque la diferencia. Es un cuerpo asimétrico con un diseño realmente sorprendente.

Este top asimétrico nos ha enamorado

Es un cuerpo de escote asimétrico que forma parte de la edición especial de Zara que seguro que nos dará más de una alegría estos días. Vas a poder conseguir un tipo de prenda que acabará marcando el destino de nuestro armario. Podremos elegir entre un sinfín de opciones y de posibilidades que nos ofrece este top.

Tal y como nos indica la descripción de esta prenda de Zara: “Cuerpo de escote asimétrico y tirante ancho con elástico interior. Detalle de tejido drapeado. Bajo asimétrico. Forro interior. Cierre lateral con cremallera oculta en costura”. Lo tiene todo, esta pieza para destacar en todos los sentidos.

El tirante ancho con elástico es el encargado de crear un tipo de diseño que consigue despertar pasiones. Nos permite empezar a crear un tipo de look de lujo a precio de low cost. Sin duda alguna, una alternativa que seguramente debemos tener en cuenta en estos días. Forma parte de una edición especial, se nota en los elementos que forman este top.

El drapeado permite estilizar la figura. Vamos a conseguir tipazo con la ayuda de un tipo de pieza que realmente se adapta a todas nuestras necesidades. Vas a poder hacerte con ella, por mucho de lo que parece. Este exquisito diseño está coronado en la web por un cinturón que acabará siendo lo que marque la diferencia.

El forro interior y esta cremallera oculta lo hacen ser una magnifica opción para unos días en los que necesitamos mostrar nuestra mejor cara. Si estás buscando una pieza de ropa que esta temporada y las que están por llegar quede bien, no lo dudes, hazte con ella, es un buen top. Desde la XS hasta la XL, podemos conseguir esta joya del diseño por solo 59 euros, hazte con ella antes de que se agote.