Si aún no has cerrado la maleta para tus vacaciones, te recomendamos hacer una parada en el Instagram de María Pombo antes de hacerlo. La creadora de contenido ha revelado una prenda imprescindible para brillar con fuerza en la recta final del verano: un vestido de punto de Zara que promete elevar tu estilo al máximo. Este modelo se ha convertido en el favorito de muchas y, sin duda, es el toque final perfecto para tu look estival.

María ha capturado nuestra atención con su última publicación en Instagram, donde aparece luciendo un sofisticado vestido de punto que combina a la perfección elegancia y frescura. Este diseño, que presenta un escote en pico y mangas largas, se destaca por su tejido en punto con delicadas aberturas y una flor de crochet en la cintura. Su silueta midi, además, es la clave para añadir un toque de sensualidad sutil, creando una silueta favorecedora que se adapta a cualquier ocasión.

María Pombo con el vestido de punto de Zara. (Foto: Redes Sociales)

El vestido de Zara, disponible por 49,95 euros, se ha convertido en un verdadero fenómeno de la moda. Pombo lo ha elegido para disfrutar del atardecer en la playa, descalza, demostrando que este modelo es ideal para un paseo costero al final de la tarde. La verdad es que la simplicidad y sofisticación de esta pieza lo convierten en una opción versátil, perfecta para completar un look veraniego con estilo.

María Segarra con el vestido viral de Zara. (Foto: Redes Sociales)

El impacto de este vestido ha sido tal que ha captado la atención de otras influyentes. María Segarra, por ejemplo, lo ha combinado con un pañuelo, sumando un complemento que eleva el conjunto a nuevas alturas de moda. Por otro lado, Marta Diez, una influencer de Córdoba, ha optado por un toque más chic al añadir una pamela, demostrando que el vestido ofrece infinitas posibilidades de estilización.

Marta Diez con vestido que arrasa de Zara. (Foto: Redes Sociales)

Pero, a pesar de su éxito arrollador, el vestido se encuentra agotado en casi todas las tallas debido a la alta demanda. No obstante, si eres de las afortunadas que aún no lo han adquirido, te sugerimos que visites una tienda física de Zara para ver si queda algún ejemplar disponible. La popularidad de esta pieza es testimonio de su capacidad para capturar el espíritu del verano con un diseño elegante y funcional.

El vestido de Zara de María Pombo, ideal para la recta final del verano

Los vestidos de punto son una elección excelente para la recta final del verano, especialmente durante las últimas semanas de agosto, por varias razones clave que combinan funcionalidad y estilo: Agosto es un mes de transición entre el calor del verano y el comienzo del otoño. Los vestidos de punto ofrecen una solución ideal porque están hechos de materiales que son ligeros, pero también tienen una textura más cálida que permite que te adaptes al cambio de temperaturas sin necesidad de realizar un cambio drástico en tu vestuario.

Vestido de escote pico y manga larga de Zara.

Por otro lado, el punto tiene una estructura que ofrece un poco de cobertura sin ser demasiado pesado. Esto significa que puedes usar un vestido de punto durante el día sin sentirte demasiado calurosa, y añadir una chaqueta ligera o un suéter por la noche si las temperaturas bajan. Su capacidad para adaptarse a las variaciones climáticas hace que sea una elección práctica para el final del verano.