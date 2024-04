Las 5 chaquetas de entretiempo más versátiles para potenciar tus looks

En esta temporada tenemos diversas prendas para todavía protegernos del frío de la mañana y la noche. Son las chaquetas de entretiempo que debes comprar. La mar de versátiles para cantidad de ocasiones.

Solo debes saber cuáles son, el color, la talla y elegir la que te guste más. las tienes en tus tiendas de moda y en las que sueles comprar.

Cuáles son las chaquetas de entretiempo

Sobrecamisa de despuntes

En este tiempo, la sobrecamisa se perfila como una de las prendas estrellas. En este caso, hablamos del modelo con despuntes, oversize confeccionada en hilatura de algodón 100%. Presenta varios detalles como cuello solapa y manga larga acabada en abertura y botones a presión.

Con bolsillos de plastrón en delantero y el detalle de pespuntes marcados combinados a contraste. Se cierra de manera frontal con botones a presión.

Se confecciona en 100% algodón y los cuidados son los especificados en la etiqueta y según determina Zara.

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

Esta chaqueta de entretiempo, perfecta para las noches o tardes, tiene un precio de 29,95 euros en variedad de tallas: de la XS a la XL. Solo debes elegir la que te vaya mejor y si tienes dudas, tan sólo debes mirar la guía de tallas de Zara para ir sobreseguro.

En espiga: chaquetas de entretiempo

Tenemos la chaqueta de espiga en forma de cuello solapa y manga larga con hombro caído. Con bolsillos de plastrón en delantero y forro interior combinado. Se cierra de forma más cómoda, frontal con botones.

Esta chaqueta se elabora en 52% viscosa, 40% poliéster, 7% acrílico y 1% elastano con el forro en 100% algodón, y contiene al menos un 40% poliéster reciclado certificado RCS

Es una prenda sostenible porque el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

El precio de esta chaqueta a combinar con jeans, pantalones pitillo negros y camisa en color blanco es de 59,95 euros al ser de importante calidad. La puedes buscar en tallas que van de la XS a la XL pero quedan pocas unidades así que si te gusta date prisa.

Trench

Aunque a veces se prefiere durante el otoño y en días lluviosos, una trench es siempre una buena prenda para llevar en todo el año y en especial en épocas de entretiempo.

Esta marrón de Mango te gustará. La compras en varios colores, porque también está en negro y gris. Mientras que lleva tejidos altamente resistes como Water Repellent, el tejido técnico repelente al agua.

Se confecciona en tejido 100% algodón, siendo el diseño recto, cruzado, tipo clásica, medio. De cuello de solapa con manga larga, trabillas en los puños. Dos bolsillos laterales y su cierre de botones en la parte delantera. Presenta cinturón ajustable con abertura posterior en el bajo.

Más cosas: con botones efecto carey siendo el color crudo exclusivo online. Por sus señas y diseño además de los materiales empleados, con la prenda de algodón apoyas nuestra inversión en la misión de Better Cotton. Este tejido es un balance de masas que sustituye o mezcla Better Cotton con algodón convencional, por lo que podría no contener Better Cotton. Los agricultores asociados reciben apoyo y capacitación continuos.

Chaqueta tweed botones metálicos

También de Mango tienes esta chaqueta para los momentos más elegantes del mes. Presenta tejido mezcla de algodón tipo tweed. Con diseño corto, recto, cuello redondo.

Va con manga larga con puños abotonados. Se define por sus dos bolsillos de parche con botón en la parte delantera. Y se cierra de manera delantera con botones metálicos.

En su composición, se confecciona en 85% algodón, 8% acrílico, 6% poliamida, 1% poliéster. Con el forro siendo de 100% algodón.

Tienes esta chaqueta de entretiempo tan elegante para tus salidas a un precio de 69,99 euros en tallas que de la XXS a la XXL. Busca la tuya.

Cazadora denim

En dos colores, azul medio y negro, Lefties tiene esta cazadora denim para primavera. Se confecciona en algodón 78%, poliéster 20%, elastano 2% y se combina con pantalones largos vaqueros, cortos y hasta con camisetas blancas en manga corta cuando veas que hace más calor.

El precio de esta cazadora es de 19,99 euros porque Lefties siempre aporta buen precio y calidad. Las tallas para comprarla son de la XS a la XL. Consulta su guía de tallas y cómprala antes de que sea tarde.