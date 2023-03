Mango versiona el vestido que Jennifer López llevó en 2016

Mango tiene su propia versión del vestido que Jennifer López llevó a los Oscar en 2016, han pasado años, pero sigue siendo un referente en cuanto a estilo se refiere. La marca low cost no ha dudado en apostar por un diseño similar, ideal para bodas, bautizos y comuniones que nos ayudará a ser la mejor vestida. Si queremos llegar a cualquier acto cómodas y con un vestidazo digno de la mismísima Jennifer López, tocará correr en busca de una prenda que tiene el sello de Mango y un precio de escándalo.

El vestido que Jennifer López llevó en 2016 a los Oscar está en Mango

Cada año la ceremonia de los Oscar es de las más seguidas del mundo, en ella vemos aparecer a las famosas con vestidos con los que solo podemos soñar. Han pasado años desde que Jennifer López deslumbró al mundo con un vestido de color amarillo tipo capa que Mango fielmente ha sido capaz de versionar.

Mango tiene un vestido inspirado en el clásico que lució Jennifer López. Es un tipo capa igual de llamativo, pero más favorecedor. Se adapta a todo tipo de cuerpo, incluso a una silueta premamá si fuera el caso. Es una apuesta segura para esta temporada que estamos a punto de iniciar, de la mano de un vestidazo low cost de alfombra roja.

El vestido abertura con mangas de Mango ha tenido un éxito abrumador. Quizás ese parecido con el estilismo de Jennifer López ha hecho que se agote rápidamente. Parte de la nueva colección de Mango dispone de unos detalles que lo convierten en una gran opción si queremos llegar a cualquier acto siendo las mejor vestidas.

Es un vestido cómodo. Este corte se adaptará a tu cuerpo y ayudará a que te quede bien siempre, es fluido, no importa si tienes más o menos kilos, no se notará en absoluto debajo de esta capa que nos cubre de gloria. Podrás hacerte con un estilo atemporal y siempre bonito de la mano de Mango.

El amarillo es un color que siempre quedará bien. No importa el tono de piel o de cabello, si quieres escoger un color que le dará vida a todos tus looks, no lo dudes, hazte con este amarillo. Lo puedes combinar con unas joyas llamativas que acabarán siendo las que marquen el outfit. El precio de este vestido es de menos de 50 euros, un auténtico chollazo.