Mango Outlet también tiene nueva colección: todo el mundo habla de sus vaqueros blancos

Hay jeans de diversos colores. y los más nuevos son los negros y de color crudo. Están en oferta y en Mango Outlet, y por esto todo el mundo habla de sus vaqueros blancos. Mira bien porque Mango Outlet también tiene nueva colección.

Tendencia Mango: todo el mundo habla de sus vaqueros blancos

Estrechos, largos y de tiro medio, los desearás. Porque sientan de maravilla y también porque los tendrás por menos de 18 euros. te contamos sus señas y cómo conseguirlo.

Son de diseño wideleg, con el bajo deshilachado. Destacan por sus cinco bolsillos, llevar trabillas y se cierra en forma de cremallera y botón. Debes tener en cuenta que el tallaje es más grande de lo habitual, algo que anotar cuando elijas tu talla.

Cuál es su tejido

Diseñado en Barcelona, su composición es de 100% algodón, un tejido siempre de calidad que permite que puedes lavarlo con mayor seguridad.

Para que no se estropee y dure más en el tiempo, entonces debes tener en cuenta sus especificaciones de cuidado. Debe lavarse a maquina max 30°c, con centrifugado corto, no usar lejía, planchar a max 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

Ya puedes completar tu look

Si te gusta este vaquero, estás de suerte porque va combinado con muchas prendas, gracias a su color blanco que queda bien con todo lo que te pongas.

Así es factible con camisetas en manga corta, blusas de manga media y hasta cazadoras denim sea del color que sea. Tienes la camiseta en 100% algodón que ahora, gracias a las rebajas, tiene un precio de 7,99 euros. también está la sandalia acolchada en negro y que triunfará este verano y que ahora tiene un precio de 22,99 euros en oferta. También puedes llevarte el bolso negro con cadena de precio 16,99 euros con descuento.

Vaqueros con un 40% de descuento

Estos jeans en color blanco están de oferta. Si antes costaban 29,99 euros, luego se rebajaron a 20,99 para pasar ahora a 17,99 euros. es decir, tiene un descuento del 40% sobre el precio inicial.

Las tallas que tienes disponible en la tienda online son de la 32 a la 38. Como ves, las tallas se acaban y no querrás perderte este descuento. Ya puedes acceder a la web, hacerte con el vaquero si es tu talla, si no, puedes enviar un mail a Mango para que seas de las primeras en saber cuando vuelven a reponer la prenda.