Si has sido de las que no han podido hacerse con la prenda de Lidl que ha causado sensación en las últimas semanas y que ha dejado temblando a la cadena de supermercados con su nuevo éxito de ventas… no te preocupes. Tenemos la solución para ti. Este año se presentan unas navidades atípicas. Un escenario sin fiestas y sin reuniones multitudinarias que servirá para poner fin y despedir de una vez a este catastrófico 2020. Nadie pone en duda que serán unas fiestas, cuando menos, raras. Sin embargo, y aunque no tengamos en mente arreglarnos como lo hiciéramos años atrás, como buenas amantes de la moda nos negamos a cenar en pijama o en chándal, que de eso, ya tuvimos bastante en cuarentena. Con la ilusión puesta en 2021 y el punto de mira en la hermana pequeña de Zara, fichamos algunas de las prendas de Lefties con los que, por menos de 20 euros, conseguirás auténticos ‘lookazos’.

Aunque aventurarnos a decir que en 2021 las navidades serán como las de antes quizás sea un poco precipitado, comprar ahora puede ser una gran oportunidad. No solo por los asequibles precios que aparecen en las etiquetas de firmas como esta de Inditex, sino porque al tener que reunirnos en grupos tan sumamente pequeños, prácticamente nadie te verá con ello puesto, algo que da pie al reciclaje para eventos futuros. Miremos el lado positivo.

Si te encantó el vestido-jersey de Esmara… en Lefties tienes uno que es primo-hermano. Quizás este no se preste para ocasiones informales, puesto que es más ajustado que el de Lidl. Esta prenda de canalé, además de estar disponible tanto en dorado como en negro, no tiene lentejuelas, pero mantiene la esencia del ‘brilli-brilli’, mientras se ajusta como un guante al cuerpo. Además, tiene un detalle muy a tener en cuenta y súper en tendencia: las hombreras. Un accesorio que ayuda a equilibrar y a compensar la figura. ¿Su precio? 12,99 euros.

En ocasiones, conseguir un look arreglado, pero informal y a la vez todoterreno paras estas fechas no es fácil. Sin embargo, desde el catálogo de Lefties nos han dado una brillante idea. Y es que, a veces, simplemente combinando un jersey como el que aparece en la fotografía, de color gris con sutil detalle de hilo metalizado en su trama y un pantalón especial, se puede conseguir un outfit de 10. En este caso se ha jugado con lo que parece ser una falda de vinilo de talle alto y fruncido en la cintura, a la que se ha añadido un cinturón ancho con hebilla dorada.

El pelo recogido en una coleta baja y los pendientes de aro dorados terminan de completar este fantástico look. Lo mejor de este conjunto – además de su precio – es que es tan sencillo y versátil, que perfectamente sirve para una comida o cena navideña, como para ir a trabajar o salir a tomar algo con unos amigos una tarde o noche. Siguiendo la línea de los jerséis – que además nos parecen supermegaprácticos – en la web podemos encontrar más de un par a precios tan asequibles como 12,99 euros. El de la imagen se vende por 19,99, pero estamos seguras de que si te haces con él te acompañará durante todo el invierno.

Y para las que se niegen a renunciar a una buena lentejuela a pesar de las circunstancias… una de las joyas de la corona de esta nueva temporada en Lefties: El body super low-cost. Se trata de un cuerpo de lentejuelas de cuello redondo con tirantes anchos y cierre trasero en forma de lágrima. Está confeccionado con un tejido elástico de lentejuelas y forrado en el interior para asegurar que se ajusta cómodamente al cuerpo. Perfecto para combinar con absolutamente todo ¡y por solo 9,99 euros! ¿Quieres ver más? Sigue en nuestra galería de imágenes.