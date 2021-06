La reina Letizia es una de esas royal que sigue las tendencias de estilo muy de cerca y no duda en adaptarlas a su propio gusto y a los criterios de procoloco que, sin lugar a dudas, no puede dejar de lado. Por este motivo, no es extraño que sorprenda con estilismos que son más propios de una estrella de Hollywood que de una royal, aunque de un tiempo a esta parte ha dado un vuelco a su armario y se ha vuelto más moderada en lo que respecta a sus elecciones. Del imperio de Felipe Varela, Hugo Boss y Carolina Herrera ha pasado a outfits de firmas nuevas, todas ellas con sello español o con un mensaje importante detrás, como es el reciente caso del look de Ulises Mérida en colaboración con un grupo de mujeres salidas de la prostitución.

Aunque a día de hoy han sido escasas las ocasiones en las que en los últimos tiempos la Reina ha tenido ocasión de sorprender con algún lookazo debido a las actuales circunstancias, ahora tiene ante sí la oportunidad perfecta para hacerlo. Se celebra esta semana la entrega de los Premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote. Una de las citas más importantes en la agenda de los Reyes en la que, junto al Cerecedo, doña Letizia más suele arriesgar con su look. Es cierto que el pasado año, debido a la pandemia, la Reina se mantuvo fiel a su estrategia de moderación, pero quizás esta vez pueda apostar por algún modelo nuevo que sorprenda a la audiencia.

Y es que en ediciones pasadas, la entrega de estos galardones ha sido una de las veladas en las que la esposa del monarca mas ha arriesgado con su look. Imposible olvidar el diseño de pailletes de Nina Ricci que lució hace algunos años con un beauty look al más puro estilo celebrity. Precisamente esa elección, su look (y peinado) Kardashian fue uno de los estilismos más comentados dentro y fuera de nuestras fronteras.

En el año 2018, la mujer de Felipe VI apostó por un espectacular jumpsuit en color burdeos de Angel Schlesser que combinó con un llamativo maquillaje ‘vamp’ con unos labios más oscuros que de costumbre y unos ojos ahumados en tonos rojizos de lo más sorprendente. Un outfit en clave glam que no ha vuelto a lucir desde entonces y que le daba un aire muy sofisticado.

El pasado año, dadas las circunstancias, la Reina prefirió la sobriedad con un diseño de su fondo de armario, pero sin renunciar a su color fetiche hasta entonces, el rojo. Un modelo en clave lady, de silueta lápiz y palabra de honor de Roberto Torreta que estrenó en un viaje a Argentina.

En 2019, antes de la pandemia, doña Letizia sorprendió con un look estilo flapper de Hugo Boss y un marcado maquillaje con los ojos ahumados. Un diseño que tiene la peculiaridad de que Su Majestad lo ‘escondió’ bajo un abrigo de Carolina Herrera para un acto al que tuvo que asistir justo antes de la entrega de los premios.

