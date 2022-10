El look perfecto para una fiesta de disfraces ¡La influencer Inma Bass nos da una idea low cost!

Si debes ir a una fiesta disfrazada y te has quedado sin ideas, no te preocupes. Hemos dado una vuelta por el Instagram de la influencer Inma Bass y nos da ideas low cost para conseguir el look perfecto para una fiesta de disfraces.

Va de amazona con vestidos y complementos de diversas tiendas. Si bien la mayoría son de Shein. Toma buena nota de cuáles son para conseguir este súper outfit y ser la más original de la fiesta.

Este es el look perfecto para una fiesta de disfraces

Inma Bass está fantástica con este disfraz. Por un lado, están las mangas de brazo disfraz con tachuela efecto piel y en pelo sintético. Nos lo podemos poner en variedad de trajes, para disfraces y hasta para ser la más sexy.

Son unos accesorios de lo más comentados. Las usuarias especifican que son “de muy buena calidad, igual a la foto. Si tienes manos gruesas quedan apretados. Brillan, se ven muy bien y no molestan al tacto, o sea son delicados”. Su precio es de 4,50 euros y es el complemento perfecto. ¡En la web de Shein!

Para ser la amazona perfecta puedes ponerte también, tal como hace Inma Bass, este accesorio de disfraz en cuero negro. En color negro, está confeccionado con cuerina y 100% Poliuretano. Su precio es de 13,50 euros, y realmente es muy atrevido.

También hay uno bien similar. Con remache con diseño y cuerina. Los comentarios son muy positivos. “Esto es otro nivel, buen cierre por dentro es suave para que no sufras, estéticamente es de diez parece comprado en tienda especializada. Muy contenta con mi compra y llego antes de la fecha. si mi comentario te ayudo me regalas un punto gracias”. El precio es de 5 euros, realmente asequible a tu bolsillo para que seas la reina de la fiesta.

Aunque Inma Bass no lo lleva, en Shein también hay muchos otros complementos. Por ejemplo esta gargantilla de cuero. Es ideal para diversos disfraces y lo mejor es que sólo vale 1,75 euros y está elaborado en 100% Poliuretano.

Como ves, en esta web hay diversidad de accesorios y todos son muy económicos. La influencer también lleva una capa negra y botas a juego, además de unos sujetadores del mismo color. ¡Todo ello puede encontrarse en la misma web y así no debes salir del mismo lugar y encargar todo ello desde tu sofá con toda comodidad!