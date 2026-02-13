La cuenta atrás para los Premios Goya ya ha empezado. El próximo 28 de febrero, la ciudad de Barcelona acogerá la ceremonia de entrega de los galardones más importantes del cine español y como es lógico, los asistentes a esta importante cita ya ultiman los detalles de cara a su presencia en la gala. Entre ellas, Loles León, que ya ha desvelado en quién va a confiar para su estilismo en esta fecha tan importante.

La actriz ha elegido una vez más al taller solidario de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida) para que confeccione el diseño que va a llevar a la ceremonia de los Premios Goya. Desde las redes sociales de la organización han confirmado esta información y han compartido una publicación en la que se ve a la intérprete con un vestido largo con pedrería y mangas de tul en las instalaciones del taller de APRAMP: «Gracias, Loles León, por confiar una vez más en el equipo de moda del taller solidario de APRAMP en una ocasión tan especial como son los Premios Goya 2026», han escrito.

Loles León en el taller de APRAMP. (Foto: Redes sociales)

Este portal ha podido hablar con Rocío Mora, directora de la organización, para poder conocer algunos detalles más de este nuevo gesto de Loles León con APRAMP. Tal como nos ha explicado, se han hecho unas modificaciones a un vestido que Loles León ya tenía y que había lucido en otras ocasiones. No obstante, habrá que esperar al próximo 28 de febrero para ver el resultado final. El equipo de APRAMP está encantado de que la intérprete haya vuelto a confiar en su trabajo para esta cita tal especial. El apoyo de la actriz, así como el de muchos otros rostros conocidos es fundamental para que desde la organización puedan seguir realizando la excelente labor que hacen por las mujeres supervivientes de la trata.

Un apoyo constante

No es la primera vez que Loles León escoge a las mujeres de APRAMP para que confeccionen su vestido para los Goya. En 2024, la intérprete llevó en la gala en Valladolid un modelo diseñado por Manuel Fernández y confeccionado en el taller. «El vestido está hecho de un tejido que es tul con lentejuelas de espiga, reciclando un diseño que ya lució en un espectáculo. Se ha confeccionado la sisa y el escote, y para entallarlo hemos colocado una cremallera. Por último, también hemos añadido una cascada en la parte posterior del vestido», explicaron entonces desde la asociación. Además, la hemos podido ver en algunos compromisos de la organización, como un desfile que se celebró en 2018 en el que se presentó una colección de Manuel Fernández.

Loles León con un vestido de APRAMP. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia y APRAMP

Una de las figuras públicas que más visibilidad ha dado al trabajo de APRAMP ha sido la Reina Letizia. La esposa de Felipe VI está muy pendiente de la labor que se realiza en la asociación y mantiene encuentros recurrentes con sus miembros. Además, también ha visitado el taller solidario y ha podido reunirse con las mujeres a las que ayudan desde la organización.

A lo largo de los años han sido varias las prendas confeccionadas en el taller de APRAMP que ha llevado la Reina, desde un modelo diseñado por Ulises Mérida a varias chaquetas y chalecos de tweed. El apoyo de Su Majestad es constante y continuo, pero ella no es la única que ha mostrado su solidaridad con la asociación. Numerosas mujeres destacadas de la sociedad española han apostado por APRAMP, entre ellas, por ejemplo, Susanna Griso.

La Reina Letizia visitando una muestra de APRAMP. (Foto: Casa Real).

La importante labor de APRAMP

Entre las iniciativas en las que trabaja APRAMP, el taller solidario es una de las más importantes. Este proyecto parte de la idea de utilizar la moda y la confección como una apuesta de futuro y una alternativa real y viable para las mujeres explotadas sexualmente. El taller ofrece a las supervivientes de la trata un proceso de formación para la inserción laboral, que no solamente las ayuda a adquirir conocimientos, sino también en otros aspectos de la vida. El objetivo es que las mujeres dejen de ser supervivientes y se conviertan en trabajadoras y diseñadoras de su propio futuro. Un trabajo fundamental para que las mujeres que llegan con miedo hasta ellas encuentren una oportunidad para labrarse un camino que les aporte estabilidad, tranquilidad y felicidad.