Aunque la agenda oficial de la Reina Letizia está cargada de actos de todo tipo, hay unos compromisos en los que la esposa del Rey Felipe se siente especialmente feliz. Se trata de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. Año tras año, la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía se muestra radiante en su cita con la ciudad en la que nació y donde protagonizó la primera imagen pública con el entonces príncipe Felipe, poco antes de que se anunciara su compromiso.

Han pasado más de 20 años desde entonces y doña Letizia sigue acudiendo con la misma ilusión a Oviedo en la semana de los premios. Es más, desde 2019 esa ilusión es aún mayor al ver la evolución de sus hijas, sobre todo, de la princesa Leonor. La heredera es la gran protagonista de las citas en la capital asturiana, pero comparte los focos tanto con su madre como con su hermana. Imposible no fijarse en las miradas de orgullo que la Reina Letizia le dedica y en cómo, de alguna manera, ha ido dando pasos atrás para dejar que tanto Leonor como Sofía brillen con luz propia. En especial sobre la alfombra azul del Campoamor.

El perfil discreto de la Reina

Este año no ha sido una excepción. La esposa de Felipe VI ha preferido no llamar la atención para que sea la princesa Leonor la que acapare todas las miradas. En el pasado, incluso en los primeros años en los que la heredera acudía a la gala como presidenta de honor, no siempre la Reina elegía un estilismo tan discreto como los de las últimas ediciones.

En esta ocasión, doña Letizia ha vuelto a apostar por el color negro, el mismo tono que llevó en 2023 y en 2024. La Reina ha elegido un vestido midi, largo hasta el tobillo, de líneas sencillas y falda ligeramente evasé. Lo más destacado del estilismo han sido las transparencias de la parte superior.

En cuanto a los complementos, doña Letizia ha elegido unos zapatos destalonados de tacón sensato y cartera a tono. Especialmente llamativos los pendientes que ha recuperado de su joyero, unas piezas que De Grisogono con diamantes negros que cuentan con un collar a juego. No ha faltado tampoco su anillo de Coreterno.

La evolución del estilo de la Reina en Asturias

A lo largo de los años en los que doña Letizia ha acudido a la ceremonia de entrega de los premios -primero como princesa de Asturias consorte y luego como reina y madre de la protagonista-, su estilo ha experimentado una gran evolución. Una evolución que va en línea con la que hemos ido viendo en su armario con el paso del tiempo y que es fiel reflejo de la seguridad que tiene ahora y de lo cómoda que se siente en su papel.

Si los primeros años era Felipe Varela el que firmaba todos sus looks, ahora hay muchas marcas en su armario -Carolina Herrera, The 2nd Skin…- y el negro se ha convertido en el color esencial de sus estilismos. Un tono discreto y elegante, que cede todo el protagonismo a Leonor y Sofía, aunque a veces sus estilismos sean ya de por sí llamativos y sofisticados.