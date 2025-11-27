La residencia de la Embajada de la República Federal de Alemania en Madrid acogió este jueves por la noche una elegante recepción en honor de los Reyes Felipe y Letizia, ofrecida por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y la Primera Dama, Elke Büdenbender. El encuentro reunió a altos representantes gubernamentales, líderes empresariales y diplomáticos de ambos países, y puso el broche a una intensa jornada marcada por la cooperación bilateral en el marco del XI Foro Hispano-Alemán.

Además del contenido político y diplomático, la cita acaparó gran atención mediática por el estilismo de la Reina Letizia. Y no era para menos: tras dos días de visita de Estado, por fin recuperó una de sus firmas fetiche, Hugo Boss, que hasta ahora no había hecho acto de presencia en su vestuario para esta ocasión tan señalada. Letizia deslumbró con un original vestido negro midi de Hugo Boss, confeccionado con una silueta recta, escote de rejilla y flecos que caen desde el pecho. Se trata de una pieza bien conocida de su armario real: la estrenó en diciembre de 2019 en los premios Mariano de Cavia; la repitió en octubre de 2021 en la entrega del Premio Francisco Cerecedo; y volvió a lucirla en marzo de 2023 en Cádiz durante el Congreso Internacional de la Lengua Española. Esta cuarta aparición confirma que es uno de sus diseños más versátiles y favorecedores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Para completar el look, la Reina apostó por slingbacks de tacón bajo de Magrit y un clutch Very Bow de Aquazzura, un bolso de satén negro con pliegues suaves y un característico cierre joya en forma de lazo. El conjunto se elevó aún más con una de las pulseras gemelas del lote de pasar, piezas históricas de diamantes creadas por Cartier a partir de una antigua corona de la reina Victoria Eugenia. Letizia, que estrenó estas pulseras en 2017, optó esta vez por llevar solo una de ellas, acompañada de unos pendientes largos brillantes y su habitual anillo de Coreterno.

La Primera Dama alemana también se decantó por Hugo Boss, luciendo la célebre blusa Banora en blanco, una prenda que la Reina posee en varios colores, junto a pantalón y zapatos negros. Una coincidencia estilística que subraya la sintonía entre ambas.

La Reina Letizia en un acto en Cádiz en 2023. (Foto: Gtres)

La recepción tuvo lugar tras la inauguración del XI Foro Hispano-Alemán, celebrada por la mañana en la sede de la CEOE. El Rey Felipe y el presidente Steinmeier presidieron el acto junto a autoridades de ambos gobiernos y representantes del sector empresarial. Entre los asistentes destacaron Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio; Thomas Jarzombek, secretario de Estado de Transformación Digital y Modernización Gubernamental de Alemania; y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Durante su intervención, el Rey subrayó la solidez del vínculo bilateral: «Somos socios leales desde hace mucho tiempo. Compartimos los valores democráticos, el compromiso con Europa y similares retos y potencial de colaboración en el ámbito económico».

La agenda continuará este viernes, 28 de noviembre, con un homenaje en Gernika a las víctimas del bombardeo de 1937, al que asistirán el Rey Felipe y el presidente Steinmeier. Ambos visitarán el Museo de la Paz, en un gesto simbólico que recuerda la importancia de la memoria histórica y los valores compartidos entre España y Alemania. El propio Steinmeier recordó en la cena de gala del miércoles que «este crimen fue cometido por alemanes», subrayando la necesidad de preservar la paz, la libertad y los derechos humanos. Así culminará una visita de Estado que ha combinado diplomacia, economía, memoria histórica y, cómo no, una gran atención al estilo impecable de la Reina Letizia, quien volvió a demostrar su capacidad para unir sostenibilidad, tradición y modernidad en cada aparición.