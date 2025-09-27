Las ‘joyas’ que Telma Ortiz guarda en su armario: Hermés, Hugo Boss y mucho más

Telma Ortiz se ha posicionado a lo largo de estos años como un perfil muy interesante para los medios de comunicación. Además de ser hermana de la Reina Letizia, cuenta con un amplio bagaje profesional que la ha llevado a ocupar puestos con mucha relevancia dentro de instituciones con renombre. En la actualidad, forma parte de la ONG Concordia como Associate Manager de Relaciones Externas y Estrategia y compagina este compromiso con el liderazgo de Globalización y Organismos Multilaterales del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Motivada por las obligaciones que conllevan los cargos mencionados, Telma es un rostro habitual en coloquios, conferencias y reuniones estrechamente vinculadas con la diplomacia y la relación entre países. Durante sus citas profesionales, ha habido algo que ha llamado especialmente la atención y es que la hermana de la Reina luce en los actos piezas dignas de un coleccionista firmadas por las mejores marcas de lujo del mundo.

Telma Ortiz en un evento. (Foto: Gtres)

El estilo de Telma Ortiz

Lejos de los estilismos ornamentados, con tiaras y vestidos voluminosos que defiende, en ocasiones, la Reina Letizia, su hermana Telma apuesta por una línea mucho más sencilla, casual y cómoda. A lo largo de sus apariciones públicas, trata de pasar desapercibida optando por prendas minimalistas. Pero lo cierto es que, lejos de camuflarse entre los compañeros, la economista destaca por su aire sofisticado y por la utilización de algunas «joyas» vintage de casas como Hermés, Hugo Boss y otras boutiques internacionales del sector de la alta costura.

Telma Ortiz en un evento. (Foto: Gtres)

El Hermés vintage

En uno de sus últimos compromisos, la hermana menor de la Reina de España desempolvó un exclusivo vestido de la firma parisina Hermés de carácter vintage.

Confeccionado en seda de la más alta calidad, se trataba de una composición creada con el mítico patrón de hebillas de la casa en la parte superior y una inferior lisa de color azafrán —color predominante en la marca—. De corte pareo, con una lazada lateral en la cintura, el vestido contaba con manga corta, por encima del codo, y un largo que llegaba justo por la rodilla. Tanto el cuello redondo como las mangas estaban rematadas por franjas lisas al tono de la falda.

La falda de Hugo Boss

Durante uno de sus eventos laborales en la Cumbre de la Concordia de la ONU, en 2023, Telma Ortiz apostó por una llamativa falda con cortes y estampado colorido perteneciente a una colección de Hugo Boss. Un estilismo que completó con un top rojo, sin mangas, de escote caja y que ya había lucido la esposa de Felipe VI en una ocasión anterior. Pero esta no es la primera vez que comparten armario o que, al menos, Telma se inspira en su hermana. Algo que deja patente la buena relación que mantienen.

El vestido de Felipe Varela que llevó al enlace de su hermana

La boda de doña Letizia con el por aquel entonces Príncipe de Asturias fue un evento muy trascendental a nivel mundial que estuvo cubierto por numerosos medios de comunicación. La catedral de La Almudena, en el centro de Madrid, recibió representantes de todas las Casas Reales europeas y numerosas personalidades reputadas del panorama social. Bajo una intensa lluvia, que empañó el día más esperado de los novios, la Reina llegó enfundada en un impecable vestido nupcial diseñado por el modisto Manuel Pertegaz.

Telma Ortiz y Paloma Rocasolano en la boda de doña Letizia. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, su hermana Telma lució una de sus mejores galas, hecha a medida por el que durante muchos años fue creativo de cabecera de la protagonista, Felipe Varela. Hablamos de un dos piezas naranja claro compuesto por una falda lápiz de corte midi rematada con pequeñas tablas y una ajustada chaqueta con botonadura frontal y escote abierto y redondeado. Una elección que complementó con una maxi pamela con lazo y un ramillete de flores al tono en la zona delantera en perfecta sintonía con el tocado de su madre, Paloma Rocasolano, que se parecía mucho.