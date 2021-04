Zara ha copiado la pieza estrella de la colección de primavera de Prada, los leggins fuseau de 650 euros se venden por menos de 20 en la low cost española. Si viviste los 80 siendo una niña recordará esta prenda con nostalgia. Eran unas mallas que se unían al pie, una ‘fusión’ de pantalón y calcetín que nos hacía la vida más fácil. Total libertad de movimientos para jugar, saltar y correr, 30 años después podemos mantener la misma actitud jugando o disfrutando al aire libre con estos leggins.

Los leggins fuseau de Prada llegan a Zara desde los 80

Este tipo de leggins fuseau son un gran básico para esta primavera. Buscamos ese espíritu ochentero que marcó a toda una generación. El aire libre era entonces la forma de evadirse del día a día, los juegos en la calle y la alegría de reencontrarse con personas de nuestro entorno estaban presentes.

No teníamos nada, pero lo teníamos todo, aunque no lo supiéramos. Sin un presupuesto enorme podemos disfrutar de unos pantalones extraordinarios. Los leggins hace tiempo que llegaron para quedarse y lo hicieron para enseñarnos a volver a disfrutar de la comodidad más absoluta. Las mallas ya no son algo para hacer deporte, sino que van mucho más allá.

Zara copia a Prada en uno de los modelos más demandados de la firma. Dejarnos seducir por unos pantalones cómodos es algo que podemos permitirnos. Por poco más de 17 euros podemos tener este fondo de armario disponible en todas las tallas y en el básico color negro que dará elegancia a nuestros looks.

Con una sudadera para recorrer las calles o correr en busca de la compra. Una camisa para una reunión de trabajo o un top de encaje para una cita romántica. Podemos llevar este básico con casi todo nuestro armario. Es imposible quedarse sin estos leggins que están destinados a ser un éxito de ventas, saber que están inspirados en Prada es una garantía.

Las grandes marcas están en una situación privilegiada a la hora de conocer las últimas tendencias. En un 2021 en el que necesitamos recuperar el tiempo perdido, miramos a los años 80. Buscamos esa idea de comodidad extrema en la que importaba estar bien con una misma, más allá de cualquier otro elemento. Nos reconectamos con aquella naturaleza salvaje en unos leggins que Zara y Prada venden para mantener nuestra esencia y combinarla con cualquier otra prenda de nuestro armario.