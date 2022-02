Lefties versiona las New Balance de moda y las vende 80 euros más barata

Las New Balance 327 son las zapatillas más deseadas del momento. De estilo retro, ofrecen una gran comodidad y son estupendas para los looks diarios. Están confeccionadas en ante y nylon, así que favorecen la transpirabilidad del pie, lo cual es un gran punto a favor sobre todo en primavera y verano. Sin embargo, estas zapatillas valen 100 euros, así que no están al alcance de todos los bolsillos. Por suerte, Lefties ha versionado las New Balance, y podemos encontrarlas por 22,99 euros. ¡El diseño es prácticamente idéntico!

Lefties, en su nueva colección ha puesto a la venta la versión ‘low cost’ de las New Balance 327. Unas zapatillas deportivas que combinan colores y materiales y tienen cierre de cordones. Se adaptan perfectamente a la forma del pie y tienen talonera a contraste.

Unas zapatillas a las que podemos sacar muchísimo partido en nuestros looks diarios porque quedan bien absolutamente con todo, incluso con prendas más formales como un traje de chaqueta y pantalón. Además de tener un diseño muy similar a las New Balance originales, son muy cómodas y favorecen el movimiento natural del pie.

Esto es algo fundamental, sobre todo si pasamos muchas horas fuera de casa porque así evitamos el dolor de pies y de espalda. A la hora de combinar las zapatillas, tenemos un mundo de posibilidades a nuestro alcance, y queremos proponerte dos looks:

En verano, las zapatillas de Lefties quedan de maravilla con unas bermudas vaqueras y una camiseta de manga corta o una blusa. Un look sencillo pero al mismo tiempo con mucho estilo, perfecto para el día a día.

Para ir a la oficina, podemos animarnos a combinar las zapatillas con un traje de chaqueta y pantalón y una camiseta de manga corta. Un look arreglado pero informal.

Son unas zapatillas que todas necesitamos en nuestro fondo de armario. Les vamos a sacar muchísimo partido durante todo el año porque son muy bonitas y nos ofrecen la comodidad que necesitamos en nuestra vida diaria.

Estas son mucho más baratas que las New Balance. Están disponibles en la tienda online de Lefties por 22,99 euros en una gran selección de números, desde el 35 hasta el 41. Si preferimos comprar las zapatillas en un establecimiento físico, también podemos consultar la disponibilidad en nuestra tienda Lefties más cercana.

Seguro que no tardan mucho en agotarse por su gran parecido con las New Balance, lo cómodas que resultan y lo bien que quedan.