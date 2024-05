Lefties tiene la prenda más versátil perfecta para el buen tiempo: los vestidos camiseros por menos de 16 euros

Hay prendas 2 x 1 que sirven para muchas cosas a la vez. Es el caso de los vestidos camiseros que son totalmente versátiles porque los llevas como vestido o blusa. Y encima tienen un precio más bajo, por menos de 16 euros.

Lisos, estampados, holgados, disimulan tu barriga y hacen una figura envidiable y los querrás durante años. Te damos a conocer algunos de ellos. Aprovecha a comprarlos antes de que sea tarde y tu talla se agote, algo que puede pasar en Lefties porque las prendas son realmente baratas.

Los vestidos camiseros de Lefties que triunfan

Con lunares

Hay variedad de estampados que triunfan en todo tipo de prendas. Y es el caso de este vestido camisero, más ancho y manga larga. Presenta cuello camisero, cuenta con cierre delantero de botones a color y está confeccionado en un tejido muy cómodo y agradable.

Destaca por su color beige con topos blancos para llevar tal cual o bien con leggins negros , blancos, beiges y hasta con faldas midis más estrechas.

Elaborado en viscosa 100%, sus cuidados para tener la prenda siempre lista son: lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco y se puede usar secadora temperatura reducida.

El precio de este vestido tan versátil es de sólo 12,99 euros, algo que se ajusta a tu bolsillo, y que tienes en tallas que van de la XS a la M, si no estás segura de tu talla puedes consultar la guía de tallas de Lefties y lo tienes mucho más fácil

De flores y fluido: vestidos camiseros

Hay más vestidos camiseros que ya podemos ponernos en esta primavera. Más largo y de flores de varios colores, este modelo es uno de los que más atraen la atención de la marca.

Es corto de manga larga con cuello camisero y cierre frontal de botonadura. Cuenta con cinturón a tono y botones en los puños. Tiene estampado y está confeccionado en un cómodo y agradable tejido fluido de viscosa 100%.

En este caso, destaca por su colorido en blanco, flores lilas y rosas que impacta y que puedes combinar con accesorios que también compras directamente en Lefties (hacerlo en la web es rápido y te permite mirar sin agobios ni colas).

En su composición, destaca la viscosa 100%, y cuidados como lavar a máquina max. 30ºc, centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco y se puede usar secadora temperatura reducida.

Como muchas prendas de la marca, en este caso, el precio es también de risa. Porque te llevas un vestido peculiar, muy vistoso y para diversas temporadas por un precio de sólo 12,99 euros. Las tallas que quedan en la web son de la XS a la XXL. Tienes cantidad de ella para adaptarse a tu figura.

Mientras que destaca por su cinturón que puedes atar o no, según quieras ir algo más apretada o bien holgada para tu mayor comodidad. Y además siempre quedas bien porque lo llevas en una fiesta , para ir al trabajo o en una cena con tus mejores sandalias de tacón.

Midi estampado print animal

Sabemos que este estampado se impone en todo tipo de prendas y en los vestidos triunfa. Es el vestido midi estampado de manga larga y cuello camisero en un print animal de leopardo que puedes combinar con otras prendas con este estampado o bien con bolsos y zapatos lisos.

Entre otros, cuenta con un cierre de botonadura y cinturón a tono. Está confeccionado en un cómodo y agradable tejido fluido.

Materiales y cuidados

Se confecciona en materiales de viscosa 100% y para cuidarlo debes seguir todas las especificaciones de Lefties y la etiqueta:

Lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110 º c

No limpieza en seco

Se puede usar secadora temperatura reducida

Con qué combinamos este vestido

Zapato destalonado con lazo y en oscuro. Su precio es de 22,99 euros.

Zapato destalonado plano en dos colores, negro y rojo, tiene un precio de 12,99 euros, busca tu talla para comprarlo antes de que se agote.

Sandalia de tacón dorada. Su precio es de sólo 24,99 euros en varias tallas.

Bikini con aro para ahora que viene el verano. Está en colores rojo, verde y negro, y su precio es de 5,99 euros.

En denim

Este material es otro realmente favorecedor. Lo tenemos en forma de pantalones largo y cortos, faldas midi y cortas. En este caso, lo compras en dos colores distintos: azul cielo y beige. Es suelo, ligero y holgado y el ideal para un día de paseo en verano, si vas a la playa o a cenar a una terraza.

Su precio es de 15,99 euros los dos colores y las tallas que quedan ahora varían según el color, y van de la S a la XL.