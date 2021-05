Lefties presenta el bañador con textura y efecto reductor de 8 euros

La colección de baño de Lefties está causando sensación, este bañador de 8 euros con textura y efecto reductor se ha convertido en un imprescindible de la lista de la compra. El buen tiempo ya está aquí, quizás no para tomar el sol, pero sí para darse un baño, disfrutar del agua o empezar a ponerse en forma. Si eres de las que antes de que llegue la temporada práctica un poco en la piscina o en el mar, o directamente, prefieres un bañador antes que un bikini, Lefties tiene el mejor a un precio que parecerá imposible.

El bañador con textura y efecto reductor de Lefties se vende por solo 8 euros

Son tiempos de crisis, pero no por ello debemos renunciar a lo que nos hace feliz. El mar, el agua y el sol, son básicos para nuestra salud física y emocional. Un año más, llega la época en la que toca ponerse el bañador. Con tantos cambios, si has ganado o perdido una talla, no hay que preocuparse, por un precio accesible podemos hacernos con un bañador con textura y efecto reductor de Lefties.

Este bañador de Lefties se vende por 8,99 euros, un chollo si tenemos en cuenta todas sus cualidades, empezando por un diseño básico que tiene todo lo que se necesita y más. El precio es un primer factor a tener en cuenta antes de realizar la compra soñada, pero hay alguno más que nos interesa.

La textura del tejido consigue un efecto reductor. Las rayas verticales son uno de los secretos mejor guardados para quitarnos unos kilos de encima. Al menos visualmente para vernos mucho mejor. Es un truco que Lefties ha puesto en práctica en este bañador que está destinado a convertirse en un buen básico para casi cualquier ocasión.

El negro es ese color que combinará con todo y nos aportará la elegancia que necesitamos. Está disponible en un bonito color verde, aunque el negro es la apuesta más segura. Con un pareo bonito, unos pendientes largos y un mojito en una mano, pasaremos las tardes noches de verano como la reina de la piscina o de la playa.

Los tirantes anchos y el diseño limpio son grandes aliados para cualquier talla. Disponible desde la S hasta la XL es una opción imprescindible para este verano. Si aún no tienes bañador, Lefties tiene uno de los más deseados con textura y efecto reductor a la venta por poco más de 8 euros.