¿Lavarte el cabello antes de teñirlo? Los expertos nos dicen qué hacer

Cuando nos teñimos el pelo necesitamos una serie de instrucciones para que la coloración penetre bien en nuestro cabello. Seguro que te has preguntado si debes lavarte el pelo antes de teñirlo, pues nunca lo tenemos claro. Lo ideal es consultar antes en el centro de peluquería, ya que te darán todas las instrucciones que necesitas para que el resultado de este proceso sea natural y efectivo.

Desde L’Oreal tratan este tema y destacan que la mayoría de los tintes para el cabello están diseñados para funcionar mejor cuando no se está recién lavado. Saltarse un lavado permite que los aceites se acumulen en el cuero cabelludo, lo que a su vez ayuda a protegerlo de la irritación que puede causar el tinte. Pero, a la vez, los expertos de L’Oreal comentan que esto no significa que debas saltarte tu rutina de limpieza por completo en los días previos al tinte. No dudes en lavarte el cabello uno o dos días antes de la sesión de tinte. Así que es el tiempo que, más o menos, recomiendan.

La respuesta a si debes lavarte el cabello antes de teñirlo

En Wella también lo que especifican. «Por lo general no debes lavarte el pelo con champú justo antes de aplicar el tinte, ya que esto eliminará los aceites naturales que ayudan a proteger tu cuero cabelludo durante la aplicación del tinte”. Comentan que es mejor lavar con champú entre 12 y 24 horas antes cuando uses un tinte semipermanente o “demipermanente». Lava el pelo con champú al menos 24 horas antes de usar un tinte permanente.

¿Y lavarse el pelo tras aplicar el tinte?

Es otra de las dudas que suelen tener las usuarias cuando quieren teñirse el pelo de una forma bien eficaz.

La respuesta fácil no es otra más que «el que necesites». Así lo ven en Mi Pelazo. De base, la coloración convencional no necesita de unos tiempos de actuación una vez la has retirado. Por ello, todo dependerá de tus gustos y necesidades, así como de las particularidades de tu melena.

Y la respuesta también depende de cada tipo de coloración o tinte te hayas aplicado. Si es semipermanente, demipermanente o de un sólo lavado. En Mi Pelazo explican que, si has optado por uno de esos tintes que se van con los lavados, es decir, por la coloración no permanente, y quieres mantener el color al máximo, tendrás tanto que distanciar los lavados como utilizar productos protectores y potenciadores de color.

No hay problema alguno si deseas mojarlo o lavarlo en cuanto te venga bien, pero entonces puede ser que el color se vaya difuminando y, en estos casos, desaparece más rápido aún.

«Obviando esto, puedes lavarte en cuanto desees. Simplemente ten en cuenta que tu melena dejará de ser tan vibrante con cada lavado si no usas los productos mencionados», comentan.

Ahora bien, con los tintes de un solo lavado no hay lugar a error. Este producto desaparecerá, en teoría, en cuanto lo laves una única vez. Por este motivo, depende de ti el mantenerlo más o menos tiempo según te apetezca lucirlo.

Hay más dudas, ¿y cuándo te haces mechas? Después de las mechas, entonces es recomendable esperar al menos 48 horas más antes de lavar el cabello. El motivo es que, después de hacértelas, «se te aplica un matiz, que es el que corrige el tono del cabello para que quede como deseas y, a su vez, cierra y pule las fibras que, tras la decoloración, quedan abiertas y propensas a escupir el pigmento».

Entonces, si se lava el pelo de forma rápida y al momento, ese matiz no se asienta igual de bien y, además de no verse el color deseado, propicia que el color se vaya antes.

Consejos: qué debes hacer antes de teñirlo

Además de saber si se puede lavar o no, hay otras consideraciones a tener en cuenta si decidimos teñirnos el pelo.

Leer bien las especificaciones de cada tinte

Aunque lo ideal es hacer este proceso en la peluquería, si decides hacerlo en casa, entonces mira y leer bien las etiquetas del tinte para un uso correcto de esta acción.

Para cabello largo usa dos cajas de tinte

Wella aconseja que si tienes el pelo largo y algo más grueso, vas a necesitar dos cajas de para poder cubrir todo tu cabello.

Pon una alarma, corta o bien hazte la permanente antes de teñir el pelo, usar el acondicionador adecuado, volver a aplicar el tinte nuevamente y en poco tiempo, sigue el tutorial.

¿Cuándo debería volver a teñirme el cabello?

En Wella explican que un color temporal durará entre 8 y 24 lavados con champú, dependiendo del producto específico que uses. Si lavas tu cabello diario, durará aproximadamente 4 semanas. El color permanente (que dura hasta que tu cabello vuelve a crecer o lo vuelves a teñir) debe volverse a aplicar en cuanto empiecen a verse las raíces (aproximadamente después de 4 a 6 semanas