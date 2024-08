Estamos en la recta final del verano y eso solo significa una cosa: toca actualizar el armario. Las firmas de ropa ya van lanzando las primeras prendas de la nueva temporada donde los tonos marrones y neutros protagonizan los estilismos que veremos a pie de calle.

Y eso no es todo, porque Laura Ponte protagoniza la nueva campaña de Zara, que pertenece a la colección otoño-invierno 2024, en la que muestra las últimas tendencias.

Laura Ponte posando para Zara. (Foto: Zara)

En esta colección cápsula predomina un estilismo basado en dos prendas estrella. Por un lado las blazer y por otra los pantalones de traje. Un conjunto perfecto para la volver a la oficina después de las vacaciones. Y es que, la sastrería es un elemento clave en el vestidor de cualquier amante de la moda, no solo por su elegancia y sofisticación, sino por su versatilidad.

Un dos piezas muy especial

Laura Ponte posa, radiante, en esta nueva campaña luciendo las tendencias del momento. Tal y como se puede apreciar en la imagen inferior, Ponte luce una chaqueta realizada en 100% lana de 79,95 euros que pertenece a la colección de Zara Woman Collection. Presenta un cuello solapa de muescas y manga larga. Bolsillos de vivo en delantero y cierre frontal cruzado con botones ocultos. Se puede adquirir desde la talla XS hasta la XL, tanto en tiendas físicas como en la página web de la firma fundada por Amancio Ortega.

Laura Ponte, modelo de Zara. (Foto. Zara)

Para combinar este especial, prenda, Zara ha diseñado la parte inferior a juego. Se trata de unos pantalones de líneas rectas que cuestan 49,95 euros. Están confeccionados en hilatura con lana 100%. Son de tiro medio y cintura con trabillas con bolsillos delanteros y cierre frontal con cremallera, botón y gancho metálico. Un conjunto ideal para dar la bienvenida al otoño. Y no solo, eso sino que se convierte en un dos piezas que nunca pasará de moda.

Un básico

Al margen de los trajes, entre las nuevas prendas otoñales podemos encontrar prendas de lo más especiales como el top plisado palabra de honor de 49,95 euros con cierre con cremallera en color gris. Ideal para combinar tanto con una falda como con un pantalón. Aunque, a priori pueda parecer un diseño algo diferente, lo cierto es que al tener el fruncido en la parte superior hace de este patrón un top único para rematar cualquier estilismo. Sea como fuere la nueva colección de la mencionada firma viene pisando fuerte.

Laura Ponte, modelo de Zara. (Foto: Zara)

Laura Ponte estudió Ciencias Políticas, sin embargo, su futuro dio un giro de 180 grados. La gallega de nacimiento (9 de junio de 1973) a a temprana edad de 19 años participó en el concurso de la agencia Elite, Look of the Year. Primero lo hizo en España y, después, en Estados Unidos. Y ganó. Ocurría en 1993 y este fue el principio de sus muchos triunfos en el ámbito profesional.