Juré que no me las pondría jamás, pero estas sandalias de Parfois me han robado el corazón

Con la llegada de la primavera, las prendas y accesorios se renuevan para acompañar los días más largos, cálidos y llenos de color. Entre las tendencias que marcan esta temporada, las sandalias de Parfois destacan como una de las opciones más versátiles y elegantes para contar con un nuevo calzado. Este modelo no solo se adapta a múltiples estilos, sino que también ofrece confort y funcionalidad, elementos clave en cualquier armario de primavera-verano.

Además de su atractivo visual, estas sandalias destacan por su increíble comodidad. Su suela plana y flexible permite llevarlas durante horas sin molestias, convirtiéndolas en una opción ideal para el día a día. Las tiras entrelazadas aportan un toque artesanal, mientras que los nudos sutiles añaden un detalle elegante que no pasa desapercibido. En cuanto a las combinaciones, son increíblemente versátiles: quedan perfectas con vestidos vaporosos, pantalones fluidos, faldas midi o incluso unos jeans desgastados para un look más casual. También se adaptan a looks más bohemios o naturales, con accesorios de rafia, bolsos tejidos o sombreros de ala ancha. Son ideales para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo. Estas sandalias son perfectas para acompañarte en paseos, escapadas de fin de semana o tardes soleadas, gracias a su versatilidad, confort y aire desenfadado que nunca falla. Disponibles en dos colores sofisticados: rojo y dorado.

Los detalles más destacados de las sandalias de Parfois con tiras y nudos

Diseño plano: ideal para caminar todo el día

A diferencia de los modelos con plataforma o tacón, las sandalias planas ofrecen una pisada natural, lo que las convierte en una opción muy práctica para caminatas largas, paseos por la ciudad o días de descanso. Además, su ligereza las hace ideales para llevar en la maleta si estás planeando una escapada.

Plantilla acolchada: mayor comodidad y absorción del impacto al caminar

Uno de los puntos fuertes de este calzado es su plantilla acolchada, pensada para ofrecer una experiencia de uso cómoda durante todo el día. La amortiguación suave proporciona un excelente soporte para el arco del pie y minimiza el impacto al caminar.

Tiras delanteras con nudos decorativos: un toque artesanal y distintivo

Las tiras están cuidadosamente diseñadas con nudos que le dan un toque artesanal y moderno al calzado. Este detalle convierte a las sandalias en una pieza con estilo propio, alejándose de los diseños básicos.

Los nudos no solo cumplen una función estética, sino que ayudan a mantener el pie sujeto, brindando mayor estabilidad.

Suela de goma: ligera, flexible y antideslizante

La suela está fabricada en caucho 100%, un material que ofrece flexibilidad, ligereza y tracción. Esto asegura un buen agarre al caminar, incluso en superficies más lisas. Además, el caucho tiene propiedades antideslizantes y una buena resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del calzado, incluso con un uso frecuente.

Los materiales de fabricación de las sandalias de Parfois

Corte: 100% poliuretano

Forro: 100% poliuretano

Plantilla: 100% poliuretano

Suela: 100% caucho

Colores disponibles

Rojo

Perfecto para añadir un toque de energía y vitalidad a cualquier outfit.

Dorado

Ideal para un look más sofisticado y elegante, incluso para eventos informales de noche.

¿Cómo combinar las sandalias de Parfois?

La versatilidad de este calzado permite crear múltiples looks, tanto casuales como más arreglados:

Sandalias rojas

Vestidos blancos o en tonos neutros

Las sandalias serán el punto focal del outfit.

Jeans de corte recto + camiseta básica blanca

Un conjunto casual con un toque de color y estilo.

Conjuntos en tonos tierra

Para equilibrar la intensidad del rojo con una paleta cálida y armoniosa.

Accesorios para acompañar

Bolsos en tonos beige o nude, collares dorados y gafas de sol oversized.

Sandalias doradas

Vestido midi floral

Perfecto para eventos de día o salidas casuales con un toque femenino.

Monos en tonos oscuros o neutros

El dorado resalta y añade un punto de luz.

Falda plisada + blusa de lino

Un look bohemio y chic, ideal para días soleados.

Accesorios para acompañar

Carteras pequeñas metálicas, pulseras o pendientes dorados, sombrero de ala ancha.

Estas sandalias también combinan muy bien con prendas de tejidos naturales como el lino, el algodón o la rafia, creando looks frescos y muy primaverales. Además, al tener un diseño sencillo, pero con personalidad, puedes utilizarlas tanto para el día como para salidas nocturnas.

Parfois: estilo, accesibilidad y tendencia

Reconocida a nivel internacional por ofrecer productos con diseño actual, calidad accesible y una gran variedad de estilos, Parfois es una marca portuguesa de moda y accesorios. Desde bolsos y bisutería hasta calzado y ropa, se ha consolidado como una opción favorita entre quienes buscan actualizar su armario sin gastar de más.

La marca se caracteriza por estar al tanto de las últimas tendencias y adaptarlas a productos funcionales y ponibles. Estas sandalias con tiras y nudos son un claro ejemplo de esta filosofía: siguen la tendencia del calzado artesanal y minimalista, sin renunciar al confort ni al estilo.

Además, Parfois apuesta por una producción responsable y por materiales que garantizan durabilidad y resistencia, lo que convierte a sus productos en aliados perfectos para el día a día.