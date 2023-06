Siéntete como ‘La Sirenita’ con estas joyas perfectas para el verano

El verano está a la vuelta de la esquina, razón por la que una de las tareas a llevar a cabo de cara a las próximas semanas no es otra que la del cambio de armario. Atrás quedaron las prendas de abrigo en el clóset para dar paso a otras más fresquitas y coloridas, propias de la temporada que está a punto de comenzar. Una serie de looks que combinarán a la perfección con las mejores joyas, las cuales también cambian con la llegada de la época estival, predominando aquellas que recuerdan al mar, las vacaciones y sobre todo a los días eternos en la playa.

Es por ello que las joyas inspiradas en el mar son las favoritas en estos meses, ya que no hay nada como llevar un recuerdo de aquello que nos gusta, o simplemente unirse a la tendencia que marca el verano. Y es que, estas piezas son excelentes tanto para llevar a la playa con tus prendas de baño favoritas y junto a otros accesorios como los capazos, las chanclas o los pareos; habiéndose convertido en un must have pese al paso del tiempo que ayuda a que todo el mundo pueda anticiparse a la llegada de la próxima estación.

Con el mes de junio recién entrado, son muchas las personas que ya han empezado a lucir estilismos veraniegos con sus correspondientes joyas. Algo de lo que se han percatado marcas españolas como Joys, que ha querido mezclar la llegada de esta temporada con el reciente estreno de La Sirenita, el cual tenía lugar el pasado 26 de mayo de 2023 dentro de nuestras fronteras con la actriz Halle Bailey como principal protagonista al interpretar el papel de Ariel.

Si hay algo que predomina dentro del estilismo enfocado a esta película son las perlas. Estas son unas de las joyas más versátiles del mercado, ya que pueden llevarse en cualquier época del año y combinan a la perfección con atuendos más desenfadados como con otros más elegantes, transportando a quien las luce al fondo marino para recordar la belleza de la naturaleza. En la marca mencionada lo sabe, y han sacado a la luz una gargantilla con eslabones y perlas por un precio inferior a 6 euros.

Otro de los factores más destacados del mar es el de la existencia de peces en todas sus formas, los cuales pueden estar representados en joyas. Una opción súper divertida para dar vida a los looks del día a día, contando con diseños tanto sencillos como elaborados y en forma de charm que puedes lucir en cualquier colgante de la mano de Joys por un precio de 5,49 euros. Un adorno apto para cualquier bolsillo con el que se demuestra que no hace falta tener un gran poder adquisitivo para ir a la moda.

Por último, no pueden faltar otras especies marinas como las estrellas, los delfines o las conchas, una serie de imprescindibles en el verano que están reflejados en la pulsera de Dominico X Joys, ideal para dar un toque de color a tus atuendos.