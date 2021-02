Jennifer López, maestra del comfy style a través de un chándal

Es una prenda que, en apariencia, carece de cualquier detalle que pueda asociarla a un look elegante, pero el chándal en todas sus versiones se ha convertido en uno de los básicos de nuestro armario, sobre todo, dadas las complicadas circunstancias a las que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos. Esta combinación de pantalón y sudadera es en sí, la quintaesencia de lo que se ha dado en llamar moda comfy y aunque en sus orígenes se asociaba a actividades deportivas y a personas cuyo sentido de la elegancia estaba en tela de juicio, lo cierto es que con el tiempo ha ido ganando adeptos. Y si no, que se lo digan a Jennifer López.

La artista originaria del Bronx ha hecho del chándal una de las prendas estrella de su fondo de armario. Y no solo ahora, sino que esta predilección por lo comfy se remonta a los inicios de su carrera. No es extraño que en muchas de sus salidas, los fotógrafos la pillen ataviada con este tipo de prenda que, en muchas ocasiones, acapara titulares. Este ha sido el caso del último chándal que López ha estrenado. Un conjunto de pantalón y sudadera en color lila elaborado en algodón orgánico de la firma Pangaia. La artista lo ha combinado con unas deportivas blancas de John Geiger, bolso en color blanco de la firma Coach y gafas de grandes dimensiones de For Art’s Sake. Pese a que este total look deportivo de la del Bronx ha llamado especialmente la atención, lo cierto es que ella lleva mucho tiempo siendo una abanderada del chándal.

Aunque en sus primeros años apostaba por prendas de corte más minimalista y en tonos neutros como el negro, lo cierto es que ahora la artista ha dado un giro a sus looks deportivos. Al principio era habitual verla vestida en mallas cuando acudía a algún ensayo o a practicar deporte, pero no hacía de las prendas de este tipo un estilismo para el día a día. Algo que con el tiempo ha ido cambiando.

Adelantándose a la tendencia presente, Jennifer López le ha dado un importante lugar al chándal en su armario y no lo relega solo a momentos en los que practica deporte, va a hacer unos recados rápidos o acude a un ensayo de baile. Hay todo un universo de posibilidades en torno a este estilismo y prueba de ello es cómo la cantante lo ha convertido en uno de sus outfits preferidos para cualquier ocasión que no tenga un dress code rígido. Mallas de colores atrevidos, con estampados llamativos, sudaderas con mensaje y complementos que elevan el look y lo desvían del principal fin que tiene el chándal en su origen.

Su reciente outfit en lila es solo un ejemplo de cómo un look aparentemente deportivo puede convertirse en un estilismo casual gracias a los complementos adecuados, una tarea en la que Jennifer López ha conseguido ser toda una maestra. Para prueba de ello, la galería de imágenes en las que se aprecia claramente la predilección de la artista por la tendencia deportiva y su capacidad para hacer del chándal la prenda perfecta para su particular versión de la máxima “arreglada pero informal”.