Quedan pocas horas para que el demócrata Joe Biden asuma sus funciones de manera formal el presidente número 46 de Estados Unidos. Una ceremonia que, como es tradición, se llevará a cabo en el Capitolio y bajo el lema “Estados Unidos, unido”. La de Biden va a ser una de las tomas de posesión más particulares desde que comenzara a celebrarse esta ceremonia hace más de dos siglos. Una jornada que va a estar marcada por las fuertes medidas de control y seguridad después de los incidentes de hace unos días en el Capitolio, así como por la situación de alarma generada por la pandemia, que provoca que los actos se vean limitados para evitar los contagios.

Sin embargo, antes de la era covid, las tomas de posesión se hacían de una manera muy diferente. Grandes multitudes se agolpaban para dar la bienvenida al nuevo presidente en una jornada que marcaba el inicio de una nueva era. Ya nada será igual, al menos no hasta dentro de cuatro años.

No obstante, a pesar de que se trata de un día en el que los detalles se cuidan al extremo, hay ocasiones en las que surgen contratiempos. A lo largo de la Historia ha habido muchas anécdotas y curiosidades asociadas a este día tan importante, marcado en el calendario de los norteamericanos a fuego cada cuatro años.

En pleno invierno

Aunque desde hace tiempo las tomas de posesión se realizan el 20 de enero, lo cierto es que no siempre ha sido así. Al margen de la excepción de Gerald Ford, que se celebró en agosto y en la Casa Blanca, tradicionalmente se llevan a cabo en el duro invierno de Washington, que no resulta muy confortable para reuniones al aire libre. Sin embargo, en el siglo XIX se realizaban en primavera. No fue hasta que se ratificó la Enmienda 20 en 1933 que se fijó la fecha del 20 de enero como el final del mandato del presidente y vicepresidente.

Una mala decisión

A nadie se le escapa que en el mes de enero en Washington hace mucho frío para prescindir del abrigo. Pues bien William Henry Harrison decidió prescindir de esta prenda su toma de posesión. Una decisión poco acertada, sobre todo porque además, su discurso fue uno de los más largos, una hora y 45 minuto. Al terminar, el Presidente acabó con un fuerte resfriado que se convirtió en neumonía y le causó la muerte un mes después. Harrison fue el primer presidente en morir cuando estaba en el cargo, además de tener el mandato más corto en la historia de Estados Unidos.

Un asesino entre el público

En la segunda toma de posesión de Abraham Lincoln en 1865, entre el público se encontraba quien, apenas un mes después se convertiría en una amenaza para el Presidente. Wilkes Booth, el hombre que le dispararía a Lincoln, estaba muy cerca de Lincoln.

Las joyas de Roosevelt

Para su segunda investidura en 1905, Roosevelt usó un anillo que contenía un mechón de cabello de Abraham Lincoln. Roosevelt se declaró desde niño admirador de niño e incluso heredero de sus políticas de Lincoln durante su presidencia.

Un salto por la ventana

En el año 1829, al final de una de las campañas más complicadas de la historia de Estados Unidos. Andrew Jackson se impuso sobre John Quincy Adams. La Casa Blanca celebró una jornada de puertas abiertas tras la toma de posesión de Jackson, a la que cualquiera estaba invitado a pasar el rato. El problema fue que la Casa Blanca no estaba preparada para la multitud y ante la gran afluencia de personas, Jackson tuvo que salir… por una ventana.