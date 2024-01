Los jeans de Mango que hacen tipazo: ideales para las más bajitas

Llega el momento de renovar tu armario. Y los vaqueros son piezas siempre seguras que nos pondremos durante varias temporadas. En diversos colores tenemos los jeans de Mango que hacen tipazo. Son tipo culotte de tiro alto y sienta de maravilla. Si buscas unos jeans que estilicen, tienes la prenda perfecta.

Tendencia: los jeans de Mango que hacen tipazo

Tales vaqueros se confeccionan de forma trabajada y con los mejores materiales. Es el caso del tejido de algodón estilo tejano vaquero siendo elásticos y de diseño culotte que sienta fantásticamente.

También es tipo wideleg, de tiro alto, con trabillas y dos bolsillos de ribete en la parte delantera además de bolsillos traseros. Se cierra con cremallera y botón y como detalles tienen el bajo deshilachado siendo el largo interior 72 cm.

Con esta prenda de algodón apoyas la inversión en la misión de Better Cotton. Este tejido es un balance de masas que sustituye o mezcla Better Cotton con algodón convencional, por lo que podría no contener Better Cotton.

Según explican desde Mango, los agricultores asociados reciben apoyo y capacitación continuos. Esta prenda se ha producido mediante técnicas que reducen el uso de agua y de sustancias químicas en base a los criterios de EIM (Environmental Impact Measuring), un software de medición del impacto ambiental específico para la industria del acabado de prendas.

Diseñados en Barcelona, la composición de este pantalón es de 99% algodón y 1% elastano.

De qué forma cuidas estos vaqueros

Para poder cuidar estos vaqueros, entonces debes seguir unos pasos bien fáciles y las instrucciones de la etiqueta.

En este caso, y según la web de Zara, entonces debes Lavar a maquina max 30°c, con centrifugado corto, no usar lejía, planchar max 110°c y no limpiar en seco, además no debes usar secadora.

En variedad de colores: sorprendente

Estos vaqueros se venden en variedad de colores. Así puedes elegir entre cantidad y te quedas el que te guste más. Tenemos el color azul que es uno de los clásicos para todos los tiempos, ideal con botas y taconazos, además de zapatillas deportivas para ir mucho más cómoda a todos lados.

Los vaqueros de tiro alto se venden también en color negro, siendo uno de los más elegantes, tanto con jersey blanco como con chaquetas de colores y también botas en color negro.

El color azul oscuro o marino siempre te sirve para ir a fiestas, cenas, para el trabajo, en reuniones, y con taconazo para quedar siempre estupendamente.

El color beige y nude es uno de los más originales, pues no verás otro similares en muchos otros lugares. Por esto y como está al mismo precio que el resto es uno de lo que debes tener mayor en cuenta para poder comprar en este momento.

Cuál es el precio de los jeans de Mango que hacen tipazo

Su precio en la web de Mango es de 29,99 euros en todos los colores, por esto es el momento de tenerlo y de contar con el color que más te guste. Respecto a las tallas, dependen de cada color, pues de la 32 a la 54, aunque no están en todas. Lo que debes hacer es buscar la tuya y si no lo tienes claro, entonces tienes la guía de tallas en misma web para que no te pierdas.

En cuanto a envíos, debes tener en cuenta que, a la tienda, entonces el envío es gratis. Y lo vas a buscar a la más cercana.

El envío a tienda es de 2 a 6 días laborables siendo entonces gratis pero el envío a domicilio es de 1 a 3 días laborables con coste si es a domicilio de 3,95 €. Todas estas transacciones serian gratis en pedidos superiores a 30 €.

Envío a punto ASM entonces el periodo de tiempo es de 1 a 3 días laborables con precio de 3,95 € y gratis en pedidos superiores a 30 €

Respecto a las devoluciones, siempre que sean a punto GLS son gratis y devolución con recogida a domicilio y devolución en tienda también gratis.

Debes eso sí tener en cuenta que algunos artículos no se pueden cambiar o devolver por motivos de higiene: artículos de baño, lencería, ropa interior y pendientes.

Los artículos que contienen sustancias inflamables (como perfumes, body mist, etc.) solo se pueden devolver con la etiqueta de mercancías peligrosas y en su embalaje original.

Los vaqueros para diversidad de mujeres

Estos jeans quedan estupendos en muchas mujeres y se indican para las más bajitas porque al ser de tiro alto siempre favorecen. Pero realmente sientan bien a todas, los puedes complementar con cinturones, botas en negro y también deportivas para ofrecer ese look casual que siempre sienta bien y con el que te sientes mucho más cómoda.

De todas formas tienes vaqueros para todo. Pues vemos que hay muchos colores, así que hay uno para cada ocasión. Con toda la informacion precisa en la web de Mango.