Isabel Díaz Ayuso derrocha glamour en su último compromiso cultural con un vestido de seis euros

Este jueves, 28 de agosto, Isabel Díaz Ayuso se ha desplazado hasta Comillas, Cantabria, para entregar al escritor y periodista Alfonso Ussía el Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid en la categoría de Literatura. Durante el acto, se ha deshecho en halagos hacia el premiado, destacando su «saber hacer, cultura y fina ironía». Pero no solo eso. Y es que, una vez más, se ha convertido en todo un referente de la moda, capaz de derrochar glamour con cualquier prenda, independientemente de su precio. De hecho, en esta ocasión, lo ha hecho con un vestido que, a día de hoy, tan solo cuesta seis euros.

Se trata de un vestido rojo de Zara que, aunque su precio de salida fue 36 euros, actualmente, con las rebajas aplicadas de la temporada, ha disminuido su valor a tan solo seis euros. Posee un escote redondo y unos tirantes anchos, así como una cintura elástica con frunces y un cierre lateral con cremallera oculta en costura. Un diseño que, sin duda, es perfecto para estilizar la figura y combatir las altas temperaturas del verano, ya que su tela es fina y adecuada para la estación.

Isabel Díaz Ayuso entregando al escritor y periodista Alfonso Ussía el Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid. (Foto: Gtres)

Como complemento del outfit, Ayuso ha optado por unas sandalias blancas de tiras finas, un calzado veraniego que, sumado al reloj clásico y a los discretos pendientes, aportaba cierta frescura y elegancia al conjunto. Sin duda, un minimalismo bien calculado que ha vuelto a convertir a la política en el centro de todas las miradas con un look low cost sin excesos y con los detalles justos.

Con las rebajas de la marca de Inditex, el vestido citado se encuentra agotado en todas las tallas en estos momentos, aunque lo cierto es que todo parece indicar que Ayuso lo adquirió mucho antes, ya que el pasado 21 de julio, cuando visitó el Hospital de La Paz de Madrid con motivo de una actividad organizada por la organización Música en vena, ya lo lució.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso)

Por otro lado, con este último compromiso cultural, Isabel Díaz Ayuso también ha vuelto a destacar el rojo como su color fetiche, un tono que con el paso del tiempo se ha convertido en una seña de identidad de sus looks. Y es que, más allá de simbolizar fuerza y determinación, lo cierto es que este color está muy vinculado con la Comunidad de Madrid y su bandera. Así, cada vez que Ayuso elige el rojo, consigue mostrar su faceta más castiza, al mismo tiempo que también deja al descubierto su buen gusto en la industria de la moda.