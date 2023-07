Llega el verano y eso significa en cambiar el modo de maquillarnos. Los brillos, los tonos cálidos y los iluminadores se convierten en nuestros mejores aliados. De esta manera, crearemos perfectos make up con los que brillaremos con luz propia. Es importante que, antes de iniciar este proceso preparemos la piel, ya que el resultado final no tiene nada que ver a si no se realiza este importantísimo paso.

Después de lavarnos la cara, aplicar el tónico, el contorno de ojos, sérums y crema hidratante será la hora de aplicar el maquillaje. Sin duda alguna, el paso definitivo para convertirnos en verdaderas estrellas de Hollywood es incorporar el highlighter. Por eso te vamos a recomendar uno por menos de 15 euros que no puede faltar en tu neceser.

Iluminador de Kiko Milano / Kiko Milano

Se trata del Radiant Touch Creamy Stick Highlighter, que tiene un precio de 11,99 euros. Tiene un acabado radiante y está formulado con aceite de jojoba y un alto porcentaje de nácar. La textura, suave y cremosa, se adhiere perfectamente a la piel. Garantiza una óptima liberación del color y un fácil difuminado del producto. Es agradable al tacto y la aplicación es fácil y precisa. El iluminador permite crear puntos de luz específicos, para un efecto radiante sobre la piel», indican desde la marca.

Textura del iluminador de Kiko / Kiko Milano

Además, gracias a su moderno envase, es de lo más práctico aplicarlo al ser en barra y no en polvo. A diferencia del segundo, aporta más luminosidad al rostro, es decir, el resultado final es más glow. Está testado tanto dermatológicamente como oftalmológicamente y no es comedogénico.

Textura del iluminador de Kiko / Kiko Milano

Lo mejor de todo es que lo puedes encontrar en dos tonos diferentes para que así tu escojas el que mejor le siente a tu piel: el gold y el golden biscuit. No solo se puede aplicar a tu rostro, sino en la parte del cuerpo que desees como por ejemplo, en los párpados, en las clavículas, entre otras zonas. De esta manera, la piel se verá mucho más jugosa y brillante.

Gracias a su formato podremos llevarlo donde queramos porque cabe hasta en un bolso de tamaño pequeño, lo que es perfecto para poder retocarnos siempre que queramos, aunque es cierto que se fija bastante a la piel por lo que tiene una cobertura de calidad.

Fijador Kiko Milano / Kiko Milano

Es importante también, que una vez el maquillaje este finalizado apliquemos un fijador para que sea más resistente y dure más horas intacto. Precisamente, Kiko Milano cuenta entre sus opciones con el Make Up Fixer por 10,99 euros. Es un spray fijador sin fragancia creado con «alcohol cosmético se evapora instantáneamente, lo cual permite una fijación extrema de tu maquillaje, sin alterarlo. Imperceptible y no pegajoso, Make Up Fixer es suave para el rostro gracias a su fórmula especial con extracto de camomila». Su capacidad es de 75 ml y es perfecto para cualquier ocasión y, por supuesto, para llevar de viaje.