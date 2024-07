Hidratante y fortalecedor: el champú que arrasa entre las mujeres de más de 50

Para lucir un pelo siempre fuerte y bello, nada mejor que aplicar los mejores productos. Cuando se cumplen 50 años, las hormonas están algo revolucionadas y por esto el pelo puede variar. O caerse, estar más lacio, sin fuerza, y algo seco. La solución es el champú que arrasa entre las mujeres de más de 50 años porque les devuelve la fuerza que necesitan y de paso es hidratante.

Lo tienes dentro de una de las firmas top en cosmética capilar. De Kérastase, es el champú Bain Riche Nutritive 250 ml. Un champú altamente nutritivo para cabello muy seco. Según El Corte Inglés, donde puedes comprarlo, posee una fórmula que combina polímeros antisequedad que aportan nutrición intensa y fuerza con nutrientes esenciales para nutrir y reforzar el cabello seco, para un resultado ligero. La fórmula de alta nutrición limpia profundamente y repara el cabello seco mientras repone la hidratación. Tienes muchas ventajas para poder aplicar este champú y dejar el pelo siempre como nuevo.

Descubre el champú que arrasa entre las mujeres de más de 50

Tiene una textura de gel blanco cremoso, espumoso y sin fricción. En este champú las proteínas de granos de trigo, maíz y soja actúan como suplemento nutricional. Combinados con ácidos grasos, omega y vitaminas, «alimentan» el cabello con nutrientes esenciales.

Lleva niacinamida, un derivado de la vitamina B3 que retiene la nutrición, lo que hace que este champú sea capaz de fortalecer la barrera de fibra para un aspecto saludable duradero. También ácidos grasos, que potencian las propiedades nutritivas y fortalecedoras de la fórmula.

Modo de aplicación del champú que arrasa

Aplicar sobre el cabello húmedo.

Masajear.

Aclarar y repetir.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente con agua.

Bain Satin Riche se puede utilizar en dúo con Bain Satin o sólo en dos aplicaciones.

Para quien es el champú para las mujeres de más de 50

En general para todo de cabello especialmente el pelo encrespado con necesidades del cabello más especiales y que necesitan nutrición e hidratación.

Características del champú del momento

El Bain Satin Riche de la gama Nutritive de Kérastase es un champú extremadamente nutritivo para el cabello muy seco. Contiene polímeros antisequedad que aportan nutrición y mucha fuerza. Los nutrientes esenciales que lo componen nutren y fortalecen el cabello seco, para un resultado ligero.

La fórmula altamente nutritiva limpia en profundidad y restaura el cabello seco para una mayor flexibilidad.

El Bain Satin Riche tiene una textura de gel cremosa que envuelve el cabello y el cuero cabelludo y limita así el picor del cuero cabelludo. Lleva el envase de plástico reciclado al 95 %.

Este champú es adecuado para el cabello seco de fino a medio y proporciona hidratación con nutrientes esenciales. Y como hemos establecido es adecuado para el cabello muy seco, de medio a grueso, y aporta nutrición intensa rica en nutrientes esenciales.

Cuál es el precio del champú que arrasa entre las mujeres de más de 50

Este producto de nutrición intensa rico en nutrientes esenciales tiene un precio de 27,50 euros, en el formato de 250 ml. Si lo que quieres es un tamaño algo mayor , de 500 ml, tiene un precio de 48,50 euros.

Además puedes comprar ahora y pagar más tarde. La marca te ofrece posibilidades para poder hacerlo de la mejor forma:

Envío gratis con compras a partir de 55 € y devoluciones sin coste alguno

2 muestras gratuitas a elegir con cada pedido

Suscríbete y consigue un 10 % de descuento en tu próximo pedido

El producto en Amazon

Este producto está en otro tipo de webs para que tengas más posibilidad de compra. Desde Amazon especifican que este producto revitaliza el cabello y favorece la producción de queratina para dar al cabello más estructura y fuerza.

Las ventajas

+44% de hidratación inmediata & 72h de nutrición

+45% más de suavidad

+90% más de brillo

Flexibilidad inmediata

Comentarios muy positivos

En la misma web tienes variedad de comentarios y todos positivos. “Me ha gustado mucho como deja el pelo, con una suavidad perfecta, no me ha gustado el precio, un poco caro, para la cantidad que viene, el bote es de 250 ml. He de decir que los productos kerastase son buenos, no sé si hay algún formato más grande que salga más a cuenta. En general todo bien, llego pronto y deja el pelo muy bien. Repetiré!! producto bueno”, “Primer día de uso, me fue bien, el olor no me gusta, huele como a lima, no tan fuerte pero no me gusta tanto. Primera lavada: sentí suavidad y es difícil con aguas duras ya comprenderán. Noté un poco de brillo, suavidad y pelo super desenredado, mi pelo es ultra grueso y creo que si ha hecho eso con mi pelo, en la mayoría funcionará genial”.

El precio en Amazon del tamaño de 250 ml es de 17,14 euros cuando costaba 24,54 euros, con el descuento del 25%. En el tamaño de 100 ml, el precio que pagarás por este producto es de 7,10 euros.