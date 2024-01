Hemos fichado el abrigo efecto piel lavada de Stradivarius que está rebajado un 43% y nos encanta

Hay pocas prendas más típicas del invierno que el clásico abrigo efecto piel lavada y éste, de Stradivarius, es una gran opción para aquellas mujeres que valoran tanto la calidad de la ropa como su precio final. No sólo goza de un importante descuento, sino que tiene algunas interesantísimas características que hacen de ésta una de las mejores alternativas de cara al final de la estación.

Si sales de casa temprano o regresas tarde, agradecerás contar con la protección de este abrigo largo con cuello solapa.

Top: el abrigo efecto piel lavada de Stradivarius

Principales detalles del modelo

Estamos en presencia de un abrigo largo con el conocido efecto piel lavada, con cuello solapa y manga larga con detalle de trabillas. De corte tradicional, pero con algunos matices que ayudan a que luzca más actual, destaca su botón ajustable, sus dos bolsillos ubicados sobre los laterales y su cinturón con hebilla regulable a color. Sin obviar el cierre con botones a contraste al frente.

Todos esos pequeños detalles hacen que resulte muy difícil no fijar la vista en el abrigo. No dejarás a nadie indiferente al llegar. Procura complementarlo con un calzado del mismo color, lo que resaltará aún más tu look y dejará claro que quieres ofrecer estilo.

¿En qué colores está disponible?

Cuentas con dos colores que, como no podía ser de otra forma, relacionamos inmediatamente con las temporadas más frías del año. Puedes seleccionar tanto el gris como el marrón, siendo quizás el primero de ellos más formal y el segundo un poco más informal. Igualmente, son dos tonos que combinan a la perfección con cualquier outfit. Y por eso son ideales para que compres el que te guste más.

Respecto a las tallas, durante el proceso de compra tendrás que seleccionar una aprovechando la guía de tallas de Stradivarius. Recuerda que van de la XS a la XL, y el modo correcto de seleccionarla es compararla con tus otros abrigos. Igualmente, si hay un problema con la talla siempre vas a poder reclamar el cambio del artículo por la talla correspondiente para ti.

Composición y cuidados del abrigo efecto piel lavada

Stradivarius informa que este abrigo ha sido elaborado con una composición 50% poliéster para el exterior y 50% poliuretano. Materiales, ambos, que lo hacen muy resistente y te aseguran que, con un mantenimiento mínimo, te durará muchos años.

La manera de mantenerlo es respetando los cuidados que el propio fabricante comenta para su mejor conservación.

En principio, puedes lavarlo a máquina a una temperatura máxima de 30° C en programas de centrifugado corto. Si vas a plancharlo, fíjate que la plancha no supere los 110° C o podrías dañar el textil. No uses lejía ni blanqueador, ni tampoco utilices la secadora. Stradivarius tampoco considera conveniente la limpieza en seco. En todo caso, contacta con ellos para averiguar algo más.

Precio con descuento del abrigo efecto piel lavada de Stradivarius

Ésta es una de las rebajas imprescindibles del catálogo de Stradivarius. Una oferta con 43% de descuento sobre su precio inicial que deja el abrigo sólo 39,99 euros cuando su coste original era de 69,99 euros. Es decir, 30 euros menos. ¡Casi la mitad que antes!

Si habías estado esperando un descuento de esos que no puedes perderte, probablemente éste es de los mejores de su colección.

Política de envíos de Stradivarius

Los gastos de envío a las tiendas son totalmente gratuitos, y tienes la ventaja de que, como estás gastando más de 30 euros, también puedes pedir que te lo envíen a domicilio o a un punto de recogida completamente gratis. No pagas en ningún caso.

De no aplicar este beneficio por alguna circunstancia, como tu ubicación, los precios de cada modalidad son éstos:

Estándar domicilio – 3,95 euros

Express domicilio – 4,95 euros

Punto de recogida – 2,95 euros

Entrega programada – 3,95 euros

Política de devoluciones

Tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución si no estás satisfecha. Si hay algo que no te ha gustado o no has escogido la talla adecuada, es cuestión de que elijas alguna modalidad de devolución.

Puedes realizar tu devolución siempre que tengas una cuenta registrada en Stradivarius, o ir directamente hacia la tienda. Suponiendo que vayas a las tiendas, sólo debes presentar el ticket de la compra -electrónico o en papel, según sea-.

¿Cómo y cuándo recibirás tu reembolso?

Ésta es una pregunta muy frecuente, y lo habitual es que veas el importe reembolsado en tu cuenta o tarjeta en hasta 14 días. Recibido por Stradivarius el producto devuelto, se hace la verificación del artículo y la devolución al medio de pago.

Pero si te acercas a realizar la devolución a cualquiera de sus tiendas, la validación de los productos devueltos será en el momento.

Y no olvides que se reservan el derecho de rechazar solicitudes de devolución realizadas fuera del plazo fijado o de prendas que no se encuentren en las mismas condiciones en las que fueron recibidas. Si no estás satisfecha con el abrigo, devuélvelo de inmediato.