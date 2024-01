Fichamos el jersey de punto suave de Stradivarius que verás combinado en cualquier total look

¿Buscando prendas básicas a precio bajo? Este jersey de punto suave de Stradivarius es una de las mejores alternativas por las que puedes optar si tienes poco presupuesto, pero quieres ir la más fashion en la oficina o en una cena. Gracias a su cuello subido acabado en vuelta y su manga larga, este modelo versátil se adaptará a diversas situaciones.

Cómo es el jersey de punto suave de Stradivarius

Una de las claves del éxito de este jersey está en su composición, al ser un textil que nace de la combinación de varias telas. Obtenido al mezclar 76% poliéster, 10% acrílico, 8% poliamida y 6% elastano, es sumamente agradable a la vista y al tacto. Rápidamente te acostumbrarás a llevarlo puesto y no querrás quitártelo ni siquiera cuando llegues a casa tras dar un paseo.

En cuanto a su mantenimiento, son diversas pero simples las recomendaciones de Stradivarius para conservarlo en buen estado. Puedes lavarlo a máquina a una temperatura máxima de 30° C en ciclos de centrifugado corto, sin utilizar lejía ni blanqueador.

Por otro lado, aconsejan no limpiarlo en seco ni usar secadora. Y sugieren lavarlo del revés para preservarlo mejor.

Cinco colores para que selecciones tus favoritos

Si prefieres los tonos neutros que nunca pasan de moda, puedes decantarte por el gris mezcla, por el piedra o por el negro, mientras que si prefieres esos colores que marcan tendencia cada temporada puedes decantarte por el amarillo pastel o el azul celeste. Todos son geniales y los puedes combinar con cantidad de prendas.

Independientemente del tono que selecciones, no son colores demasiado llamativos por lo que son aptos para la oficina así te los pones con vaqueros y zapas, pero también cuando decides ir algo más arreglada a todos lados, con la falda mini en efecto piel o bien de cuadros.

Cada color es distinto y genial tanto con jean para salir de compras o junto a una falda para ir a un bar con amigas. Es excelente para ir de viaje, de escapada de fin de semana, cubriendo tus necesidades de estar aislada del frío pero bien arreglada. ¡Pensamos que te enamorarás de este jersey de inmediato!

¿Cómo elegir la talla ideal?

Hay cinco tallas para este jersey punto tacto suave de Stradivarius, que van desde la XS hasta la XL pasando por la S, la M y la L. Tienes que echarle un vistazo a la guía de tallas de su web oficial para escoger la talla perfecta según las medidas de tu cuerpo.

Y si notas que te has equivocado no te preocupes, porque cabe la posibilidad de pedir cambio de talla para recibir la correcta.

Cuál es el precio del jersey de punto suave de Stradivarius

El precio que tiene tal prenda es de 25,99 euros, lo que lo posiciona como un artículo de muy buena relación precio/calidad. Considerando la variedad de circunstancias en la que vas a poder lucirlo, es un precio que cualquiera puede asumir y adaptado a tu bolsillo.

Política de envíos

En Stradivarius, los gastos de envío a tiendas son totalmente gratuitos. Y como si compras por más de 30 euros los envíos a puntos de recogida o a domicilio también son gratis, creemos conveniente hacerte con algún accesorio o por qué no un segundo jersey.

Así podrás recibir el pedido en un punto de entrega o a domicilio, disfrutando de tus compras sin perder tiempo.

En el caso contrario, los costes de envío son los siguientes:

Estándar domicilio – 3,95 euros

Express domicilio – 4,95 euros

Punto de recogida – 2,95 euros

Entrega programada – 3,95 euros

Política de devoluciones

Tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución si no estás satisfecha. Si algo no te ha gustado, o la talla no es la correcta, puedes realizar tu devolución siempre que tengas una cuenta registrada en Stradivarius. Si has hecho la compra como INVITADO, tienes que añadir ciertos datos personales para iniciar la devolución.

Otra solución puede ser devolver el pedido en alguna de las tiendas de Stradivarius, acercándote a los comercios físicos, presentando el ticket correspondiente -electrónico o en papel- . Allí te guiarán sobre los pasos a seguir para la devolución.

Por último, no descartes las devoluciones en puntos de entrega. En ese caso, debes iniciar la devolución desde la web o la app. Recibirás una etiqueta que deberás imprimir y pegar en el exterior del paquete a devolver. El servicio cuesta 1,95 euros, que descontarán del importe reembolsado. Dicho importe se reembolsará, en un plazo de 7 a 14 días, en tu entidad bancaria.

Tienes toda la información para comprar el jersey básico y de diversos colores que ya debes tener en tu armario para esta temporada en la web de Stradivarius. Y desde ahí comprar otras prendas, recuerda que todavía hay rebajas y entonces pantalones, vestidos, blusas y otras.