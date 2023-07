La foto de Eva González que ha sorprendido a sus fans: así es el modelo de New Balance que lleva

New Balance se ha convertido en una de las marcas favoritas de las famosas e influencers como la presentadora Eva González. El deporte forma parte de un día a día en el que nada detiene a González. En los stories de sus redes sociales ha publicado una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Todas sus seguidoras se han enamorado de un modelo de New Balance con el que destacar. Toma nota de qué zapatillas te sirven para hacer deporte o para lucir con vestidazo, son estas de New Balance.

Eva González ha sorprendido a sus fans con este modelo de New Balance

Las zapatillas New Balance de Eva González han dado la vuelta a Instagram. Todo el mundo quiere un tipo de calzado con el que hacer deporte o caminar por la ciudad. Las deportivas han dejado de ser única y exclusivamente para ir al gimnasio, la popular presentadora combina las suyas de forma magistral con lentejuelas.

Las lentejuelas combinadas con las New Balance han sorprendido a sus fans. El estilo de esta popular presentadora impacta, pero también aporta una idea de cómo lucir un tipo de complemento de lo más especial. Son unas zapatillas de esas con las que verse siempre bien, de la mano de una marca que cuida hasta el más mínimo detalle.

El modelo New Balance MR530 que ha lucido Eva González es el que estamos buscando para lucirnos. Un complemento creado para hacer deporte y darle a nuestro día a día un acabado espectacular empezando por unos pies cuidados capaces de recorrer kilómetros ya sea corriendo por el parte o pisando fuerte por la oficina.

Los colores de estas zapatillas que combinan el rosa y el plateado son los que marcan la diferencia. Una opción de lo más favorecedora que no puedes dejar escapar. El calzado de Eva González estaba a la venta en Zalando. Teniendo en cuenta que era un modelo que costaba 114 euros, se ha vendido bastante rápido.

Si tienes la posibilidad de encontrar este modelo, no dudes en hacerte con él, queda muy bonito puesto y son de lo más versátiles. No es casualidad que New Balance sea una de las marcas más buscadas, la calidad y los diseños de sus modelos son impresionantes. Hazte con las zapatillas de Eva González antes de que se agoten.