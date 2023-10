Fichamos en Primark las faldas largas más bonitas que estilizaran tu figura si eres bajita

Si la naturaleza no te ha dado mucha altura, no pasa nada, hay siempre trucazos que podemos aplicar y que nos estilizan. Primark tiene las faldas largas más bonitas.

Son de diversos estilos pero las puedes llevar cuando te apetezcan sea a diario como en diversas fiestas otoñales

Primark tiene las faldas largas más bonitas

Una falda midi de rayas es siempre un acierto. Por esto destacamos esta que aporta siempre un aire informal a tus salidas aunque sea a una fiesta o cena.

Está confeccionada en 56 % poliéster, 32 % algodón y 12 % viscosa, y para cuidarla, debes tener en cuenta lavarla a temperatura máxima: 40 ºC; No secar en secadora; No limpiar en seco; Lavar con colores similares; No usar lejía; Planchar a baja temperatura; Planchar del revés; Lavar del revés.

Tiene un precio de sólo 12 euros y la puedes combinar con tops blancos, negros o azules o bien con la camiseta de rayas en un mismo diseño.

Por otra parte, destacamos la clásica negra, midi y en diseño plisado. En color negro la podrás llevar con cantidad de blusas, camisetas, tops y más.

Se compone en 100 % poliéster, y la debes lavar antes de usar por primera vez a temperatura máxima: 40 ºC; No limpiar en seco; No secar en secadora; Lavar con colores similares. Así la tienes más veces a lo largo del tiempo.

El precio es realmente reducido y por esto no la puedes dejar escapar. La tienes en Primark por sólo 16 euros en diferentes tallas. De momento sabes que no la puedes comprar online por lo que irás directamente a la tienda física.

Mientras que la rosa chicle es una de las escogidas para este temporada. Hablamos de la falda midi de satén, ideal para ocasiones formales o informales.

Tiene un tacto realmente suave y la llevas en este caso, tanto en blusas en blanco o en negro, o bien vas con ese look rosa que tanto gusta a todos.

Se compone de 100 % Viscosa y para mantenerla, hay que hacer caso a las especificaciones de sus etiquetas y también de lo que establece la página web.

Tienes esta falda en rosa a un precio de 16 euros y sólo debes encontrar la talla en tu tienda física Primark favorita. En la misma web, y para no ir en vano, siempre puedes consultar la disponibilidad que hay en la tienda.

Y como sabes, siempre puedes hacerte con diversa ropa, accesorios, bolsos, zapatos, belleza y más.