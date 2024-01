Fichamos los ‘must’ de las rebajas de Zara que llevan las estilistas de moda

Las rebajas de Zara nos casi regalan unos básicos que las estilistas de moda están deseando incorporar ya mismo en su armario. Han llegado las esperadas rebajas y es el momento de empezar a buscar aquellas prendas y complementos que mejor se adapten a nuestro bolsillo. Podemos conseguir unos descuentos que llegan al 40% del precio original, auténticos chollazos que no vas a dejar escapar. Especialmente en estos días en los que necesitas un tipo de complemento que seguro que te dará más de una alegría. Si has guardado el dinero de los Reyes Magos en previsión para las rebajas, no lo dudes, hazte con estos ‘must’ de la temporada por mucho menos de lo que imaginas.

Las rebajas de Zara ya están aquí

Media España estaba esperando las rebajas, el momento del año en el que puedes conseguir todo por menos. Es la hora de hacerte con un tipo de piezas que son tendencia, están ya en el armario de las famosas y tienen un precio de saldo. Hemos buscado en todo el catálogo de Zara, que no es precisamente corto para seleccionar las 5 piezas que te sacarán de más de un apuro y son imprescindibles esta temporada y las que están por llegar.

Zara empieza las rebajas con descuentos que llegan hasta el 40%. Si ya es barato lo que compras normalmente, ahora podrás tener más por menos. De la mano de una selección de elementos que acabará siendo el que marcará la diferencia en estos días. Si estás buscando ahorrar en ropa sin renunciar a la calidad y el estilo, es ahora o nunca.

No te dejes llevar por los descuentos. Aunque sea barato, no debes comprarlo, sino que debes contenerte. Solo lo que realmente necesitas es lo que debe estar en la cesta de la compra esta temporads. Vas a poder conseguir las mejores prendas o complementos con un importante descuento.

Suma lo que te ahorras y no mires en lo que te gastas. La ropa se lleva una buena parte del presupuesto, por lo que es importante intentar ahorrar. Pero cuidado, eso no significa que tengamos que despilfarrar el dinero. Puedes tener menos por más con la ayuda de unas rebajas que junto a los precios especiales, están disponibles durante todo el año en Zara.

Fichamos los ‘must’ de las rebajas de Zara

Marta Ortega o la Reina Letizia han llevado vestidos de lunares, en este caso estamos ante uno que ha lucido con embarazo incluido la heredera del imperio Inditex. Tiene un descuento del 42% es decir, de los casi 40 euros que costaba a los 22 actuales, hay unos cuantos euros. Es una opción de lo más recomendable si quieres conseguir un vestido para casi todo el año de lo más favorecedor estas rebajas de invierno de Zara. Estiliza y es atemporal, no se le puede pedir nada más a un vestido.

Otra de las tendencias en vestidos de la temporada es este vestido camisero en tela vaquera. Es el momento de comprarlo sin dejarnos demasiado dinero. Es muy versátil, femenino y al igual que el modelo anterior es uno de los que luce la Reina Letizia. Sin duda alguna para casi cualquier edad y dependiendo de los complementos, le puedes dar el acabado que buscas sin gastar ni un euro de más. De los 50 euros que costaba a los menos de 30, conseguirás ahorrar un buen dinero. Con un cinturón estilizarás aún más la figura.

Este chaleco acolchado entallado con capucha cuesta menos de 10 euros. Debe estar inmediatamente en tu cesta de la compra. El chaleco cada vez se lleva más, te lo puedes poner en invierno, otoño o primavera, esos días fríos en los que te apetece tener el cuerpo bien calentito. Sin duda alguna, por el color y los acabados es una gran inversión. Costaba casi 30 euros y pagarás 9,95 euros, un buen descuento para una prenda que vas a amortizar seguro.

Una gabardina fluida con un 43% de descuento, es una buena inversión teniendo en cuenta que cada vez hace inviernos y otoños más suaves. La podrás llevar durante muchos meses y es un básico que nunca pasa de moda. En este caso, de un color oscuro que combina con todo y costando solo 25,99 euros de los más de 45 por los que se pagaba por ella.

Por último, una falda midi con un estampado de animal print que se lleva ahora y siempre. Tiene un descuento de más del 40% por lo que te costará menos de 20 euros, una opción que te asegura una prenda que combina con todo. Desde un jersey negro hasta una camisa blanca, todo es posible con una falda que es un ‘must’ de las rebajas de Zara.

Hazte con estas prendas antes de que desaparezcan son buenos compañeros de viaje para estos días.