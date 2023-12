La falda plisada de Zara que tiene Rocío Osorno y que está siendo todo un éxito de ventas

En efecto piel y con cinturón. Así es la falda plisada de Zara y la tiene Rocío Osorno. Alerta porque si la quieres, debes darte prisa porque quedan pocas unidades.

Sienta genial con cantidad de prendas, y la combinas también si lo deseas para las fiestas navideñas.

La falda plisada de Zara la lleva Rocío Osorno

Hablamos de la falda de tiro alto con cinturón a tono. se cierra de manera frontal con cremallera dorada. La verdad es que a la influencer le sienta de maravilla y la combina con variedad de prendas, sea para el día a día o cuando tiene una fiesta o salida.

Cómo está confeccionada

En exterior, lleva tejido base de 100% poliéster cuando el recubrimiento es de 100% poliuretano. Así que lo debes tener en cuenta a la hora de cuidar de la prenda para que te pueda durar mucho más tiempo.

Para Zara, cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Así los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

En concreto, esta falda debe lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora. En todo caso, mira bien las etiquetas antes de lavar o de dar un paso porque puede ser una prenda delicada al ser de efecto piel.

Con qué la combinamos

Es una suerte contar con esta falda porque es bien elegante y, en color whiskey, hace que nos la pongamos cantidad de veces en muchas ocasiones. Por ejemplo, a la hora de ir a una fiesta o cena de empresa. Se lleva con zapatos de tacón dorados, blusas en blanco o negro, tops de brillos y hasta con jerséis en gris con hombreras.

Mientras que es ideal para diario, cuando toca cena con amigas, comidas especiales, reuniones y más.

Tienes cantidad de ropas para combinar en la misma web de Zara donde comprar al momento y evitando colas.

Cuál es el precio de esta falda plisada en efecto piel

El precio es de 39,95 euros en diferentes tallas: de la XS a la XL. Ahora bien, como todo lo que luce Rocío Osorno, puede durar bien poco y ya hay menos unidades para algunas tallas. Así que date prisa y no esperes al ultimo momento. Pues la llevas entonces para esas cenas y días navideños. Y luces de falda.

Otras faldas bien parecidas de Zara

En la misma web y si te gusta tal estilo, tienes entonces otras faldas para comprar. Por ejemplo, tenemos la negra efecto piel en precio de 35,95 euros, la midi de efecto piel en color blanco de precio 29,95 euros; la falda plisada de efecto ante de precio 29,95 euros, la falda capa midi con cinturón en gris y precio de 35,95 euros; la de terciopelo midi ideal para fiesta de precio 25,95 euros; o la midi larga metalizada en dorado y precio de 25,95 euros en variedad de tallas.

De qué forma podemos comprar en Zara

Es bien fácil gracias a la seguridad que nos da esta marca. Ya sabes que puedes comprar tanto en la tienda física como en online. Esta última opción permite adquirir variedad de prendas al momento, sin listas de espera, sin colas ni desplazamientos hacia un lugar u otro en busca de la falda perfecta. Y además sabes que se trata de una marca de calidad.

Tienes otras propuestas, nuevas colecciones y la ropa de Navidad también para la web.