Las expertas en moda destacan los 10 chollazos de las rebajas de Cortefiel para tener un armario de lujo

Para estas fechas hay muchas tiendas que tienen ya sus descuentos. Otras se esperan al 7 de enero, y hasta hay otras marcas que , en festivo, 6 de enero, empiezan las rebajas de invierno online. Si quieres ir a la última, ya puedes anotar estos 10 chollazos de las rebajas de Cortefiel que convertirán tu armario en uno top y de lujo.

Tienes de todo para empezar el año de la mejor manera. Con los jerséis de colores de calidad, con los jeans sofisticados y vestidos para ir a las fiestas y citas que te esperan durante este 2025. Te damos a conocer estas prendas y complementos que ahora puedes comprar mucho más baratos. No te los pierdas tales descuentos y obtén las prendas que te gustan más con ofertas de más del 50%.

Los 10 chollazos de las rebajas de Cortefiel

Abrigo largo paño

Este abrigo tiene cuello solapa con bolsillos laterales de vivo. Con el cierre central con botones a tono siendo una prenda forrada.

En su composición y cuidados destaca: 55% poliéster, 14% viscosa, 14% acrílico, 8% poliamida, 5% lana, y debe no lavarse, no blanquear, no secar en secadora, no planchar y limpieza en seco con percloroetileno.

Respecto al precio, tiene un coste de 139 euros cuando se queda ahora en 49,99 euros, gracias al descuento del 64%.

Rea. Vestido estampado: 10 chollazos

El vestido Rea de Hoss Intropia es un vestido con un estampado muy especial de la colección. Se trata de un patrón de manga larga, con pliegues en hombro, ceñido en el cuerpo con pliegues en central que crean un efecto muy favorecedor. Es largo midi con falda capeada. Su patrón es muy favorecedor y su print marca la diferencia, es perfecto para tus ocasiones especiales.

Composición en 50% poliéster, 50% viscosa, mientras que el precio es de 59 euros cuando antes costaba 199 euros teniendo un descuento del 70%.

Jersey jacquard posicional: 10 chollazos

Jersey con jacquard posicional de mezcla de lana con cuello redondo, manga larga raglan, corte recto y acabados acanalados.

Composición y cuidados

Se confecciona en 55% acrílico, 30% poliamida, 15% lana

Cuidados

Temperatura máxima de lavado 30C. Centrifugado corto

No blanquear

Secar tendido

Planchado suave

No lavar en seco

Su precio es de 19,99 euros cuando antes costaba 59,99 euros estando en varios colores.

Capa botón de Pedro del Hierro

Capa larga que sirve como abrigo de cierre con botón y detalle plata en la espalda. Se compone de 50% acrílico, 50% lana.

Cuidados

Lavar a mano

No blanquear

Secar tendido

Planchado suave

No lavar en seco

El precio de esta capa es de 289,00 euros y ahora puedes comprarlo a un precio 86 euros gracias al descuento del 70%. Ya puedes beneficiarte de este descuento.

Chaqueta tejido animal print

Abrigo corto con cierre central con tejido italiano y reciclado. Tiene una textura un poco rizada y estampado animal print, con bolsillos laterales con doble vivo, siendo una prenda forrada y cuello de chimenea.

Cuidados

No lavar

No blanquear

No secar en secadora

No planchar

Limpieza en seco con percloroetileno

Su precio era de 99,99 euros y ahora pagas 39,99 euros gracias al 60% de descuento sobre la prenda.

Parka corta de Pedro del Hierro

Parka corta lisa

Cuello subido amplio

Cierre central con cremallera al tono

Bolsillos de cremallera invisible en costadillos

Prenda confeccionada con un relleno sostenible REPREVE (poliéster reciclado procedente de botellas de plástico post-consumo)

Parche personalizado de la marca en la espalda al tono

La parka tiene un precio de 249,00 euros y ahora pagas 69 euros con el descuento del 72%.

Vestido punto estructura: 10 chollazos

Vestido de punto con estructura de ondas multicolor

Cuello caja

Manga larga

Silueta recta

Contiene fibras recicladas

Ahora tiene un pecio de 49,99 euros cuando costaba 79,99 euros.

Edith. Americana corta de cuadros

Verdadero imprescindible en nuestro armario, la americana corta EDITH de Hoss Intropia seduce por sus múltiples ventajas. De corte recto, este modelo de manga larga tiene cierre cruzado con botones y dos bolsillos de vivo. Nos encanta su tejido de cuadros. Esta blazer es nuestra aliada del día a día, combinada con unos vaqueros anchos o con el pantalón a juego.

Su precio es de 39,00 euros cuando costaba 149,00 euros, pagas con un descuento del 74%.

Abrigo Bucle

Abrigo desestructurado con tejido de boucle suave.

Cuello subido, y cierre con botones.

Dos bolsillos laterales de vivo y forro interior.

Calidad realizada a partir de fibras recicladas.

El precio de este abrigo es de 139,00 euros pero ahora solo pagas por él un total de 55,60 euros. Con un descuento del 60%.

Jersey cuello vuelto

Jersey de punto de aranes.

Cuello vuelto caído.

Manga larga.

Corte recto.

Acabados acanalados.

En diversos colores, el jersey tiene un precio de 29,99 euros cuando antes costaba 59,99 euros, así que pagas la mitad, un superdescuento que está en la web de Cortefiel.