Estos son los mejores chollos de las rebajas de Bershka por 3,99 euros

En las rebajas de Bershka encontramos auténticos chollos con prendas casi regaladas. A 3,99 euros podemos encontrar una gran variedad de piezas en casi todas las tallas. Las ventas debido a esta pandemia no han sido las esperadas y por este motivo podemos disfrutar de unas rebajas atípicas. Nunca antes habíamos visto tantas prendas low cost juntas. Con 30 euros podemos salir de la tienda con dos bolsas u obligar al repartidor de referencia a subir las escaleras cargado con nuestro paquete. Estas prendas combinan bien juntas y nos ayudarán a crear looks de escándalo. Toma nota de estos chollos de las rebajas de Bershka, por 3’99 euros puedes hacerte con alguna de estas prendas.

Los mejores chollos de las rebajas de Bershka por 3,99 euros

Un vestido negro con raya diplomática por 3,99 euros está disponible en todas las tallas en Bershka. Para una cena de San Valentín, convertirnos en la más estilosa de la oficina o simplemente para salir a la calle al más puro estilo Carrie Bradshaw, este vestido es un básico que nunca fallará. Con un descuento de más del 70%, mangas abullonadas, escote corazón y estampado a rayas que adelgaza es uno de los mejores chollos de la historia. Esta disponible en beige, si nos gusta el diseño y queremos un color más alegre es una buena opción.

Una sudadera con una película mítica de fondo que se vende por 2 euros. Esta sudadera es perfecta para el gimnasio, con unos leggins quedará bien, pero también para combinarla con una falda. En color negro y con tonos rojos, es esa pieza que sin ser de rebajas posiblemente no la compraríamos. Puesta queda muy bien, es cómoda y calentita, teletrabajando o saliendo a la compra nos puede solucionar más de un look. Por 2 euros, merece la pena tenerla en el cesto de la compra.

La falda roja de efecto piel más versátil de las rebajas de Bershka vale 3,99 euros. Esta falda nos quedará perfecta con la sudadera anterior, con una blusa blanca o una camiseta sencilla. Apostar por el rojo es darle vida a nuestro look, combinada en negro o en blanco ganará estilo. Una prenda que destaca por sí sola como esta no podemos dejarla escapar. Tiene un descuento considerable y puesta queda muy bien. El cinturón y los detalles estilizan mucho, se ciñe al cuerpo a las mil maravillas. Está disponible en negro.

Una blusa a la última por 1,99 euros solo es posible en las rebajas de Bershka. Esta prenda tiene un descuento de más del 90%. De color morado con puños y cuello fruncido es una de esas piezas que no se pueden escapar. Antes de que la pongas en la cesta de la compra, tiene la espalda al aire, con lo cual no es apta para todos los looks. Perfecta para salir un fin de semana o arriesgarnos un poco más. Su precio, lo que nos costaría un café con leche, la hacen apetecible.

Para combinar con la blusa de 1 euros, tenemos esta falda de 3,99 euros de Bershka, por 5 euros tendremos un look completo. Es uno de esos básicos que no pueden faltar en cualquier armario. Las faldas cortas, en especial si somos bajitas harán que nuestras piernas ganen centímetros. El negro es siempre una opción adecuada para cualquier look. Podemos llevar medias gruesas debajo o unos leggins si queremos sentirnos más seguras. Este tipo de falda con el detalle de la cintura es una buena inversión.

Los pantalones de animal print de 3 euros más cómodos son de Bershka. Estos pantalones van ajustados con un cinturón son extremadamente cómodos y están hechos para solucionarnos más de un look. Los podemos llevar con una camiseta básica o incluso con un top negro que destaque. Para salir, tomar algo o llegar a la oficina con un estilo impecable a un precio de escándalo.

Un top negro con mucho estilo por 2 euros. Este top con volantes tiene mucho estilo y es perfecto para llevar con los pantalones de animal print anteriores. En temporada este top nos costaría mucho más. Verlo en rebajas y además a este precio hace que no nos lo pensemos. Tendremos un buen fondo de armario para salir o destacar un poco más.

El vestido de punto midi más buscado es de Bershka y vale solo 3,99 euros. Este vestido en color amarillo es una de esas prendas que nos permitirá salir a la calle arregladas con el mínimo esfuerzo. La cazadora o el abrigo encima, unas deportivas y poco más. Es un básico que siempre quedará bien. Está disponible en negro y en azul, aunque el amarillo es tendencia.

Las flores siempre miran a la primavera. Si queremos comprar un vestido que llevaremos con alegría esta nueva temporada, este vestido es ideal, por 3,99 euros tendremos una prenda que nos alegrará más de un día lluvioso. El escote es muy bonito y el estampado combina colores llamativos algo que veremos la próxima temporada.