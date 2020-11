Esto es lo que los dermatólogos recomiendan no hacer a tu piel a diario

Cuidar nuestra piel es una necesidad en estos tiempos que corren. Estar muchas horas en casa, no salir no suficiente a tomar el aire, fumar de más o incluso, en el peor de las situaciones, no disponer de una esteticien cerca puede tener sus consecuencias. Usar todas las herramientas a nuestra disposición para tener una piel bonita, significa que tendremos que estar muy pendientes de lo que le hacemos a nuestra piel. Según los dermatólogos esto es lo que no le debes hacer a tu piel a diario para que esté siempre perfecta.

Malos hábitos que los dermatólogos recomiendan no hacer a tu piel a diario

Las exfoliaciones son buenas, pero no en exceso, dependiendo del tipo de piel se deben hacer cada 3 días. Tener tendencia a exfoliarse la piel a diario puede acabar siendo perjudicial, incluso debilitando en mayor medida la capa superior. No estará más limpia con más exfoliaciones, este paso solo funciona cuando es necesario.

Nunca te manipules los granitos de la cara. La tendencia a tocar con las manos los granitos puede hacernos tener cicatrices o más partes grasas. Los granitos mejor tratarlos con productos específicos y en manos de un especialista. Nunca los toques directamente, usa un poco de papel higiénico o desinfectante para evitar infecciones.

Enjabonarse demasiado puede ser malo. La idea de cuánto más jabón, mejor, no siempre es cierto. Aunque la piel del rostro necesita muchos cuidados, especialmente si nos maquillamos a diario, un agua micelar o un producto menos agresivo puede ser perfecto. Dependiendo de los jabones puedes estar causando más mal que bien a tu piel.

Es importante relajarse, no vivas estresada. El estrés es el peor enemigo de cualquier piel, dormir las horas necesarias y no dejar que nada o nadie te afecte es indispensable. La piel es un reflejo de nuestro interior. Es importante que tengamos una buena salud emocional y nos cuidemos. Vivir siempre pendiente del reloj no es bueno, ni para la piel, ni para el cuerpo. La meditación o un poco de yoga pueden acabar siendo determinantes.

El protector solar debe estar siempre en el bolso, no llevarlo en invierno es un error. No importa la estación del año. Hoy en día disponer de un buen protector solar es un básico que no debemos dejar escapar. En especial si tenemos la piel muy blanca o salimos poco de casa. Usar el protector adecuado acabará dándonos un resultado adecuado, una piel con menos arrugas y de aspecto más luminoso. La hidratación es otro factor clave.

Compras las cremas online sin asesoramiento. Hay profesionales de la estética dispuestos a orientar a sus clientes y lo harán mucho mejor que los comentarios de un determinado producto. No todas las pieles son iguales, mejor consultar con un especialista que pueda orientarnos un poco a la hora de escoger.

Estos errores nos impiden lucir una piel bonita, pese a todos los esfuerzos realizados. Es importante cuidar al máximo una parte tan sensible, en especial durante estos días. Cualquier duda sobre tratamientos estéticos debes preguntar a un dermatólogo o profesional de la estética.