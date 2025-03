Este peluquero cuenta la verdad sobre los tintes de pelo: "Hay que tener cuidado…"

Aunque cada vez hay más productos naturales para el pelo, hay expertos que dan a conocer que los químicos en la belleza no son en realidad tan malos. En concreto, el peluquero David Lorente explica todo lo que hay que saber sobre los distintos tipos de coloración y los tintes de pelo, pues podemos estar equivocados. En todo caso, debemos aplicar el que sea mejor para nuestro cabello y piel, y que, especialmente, no dañe el cuero cabelludo ni nos dé alergias.

Las palabras de David Lorente están dando que hablar y por esto nos hacemos eco. Según el experto, «no es posible aclarar el cabello sin química y los barros naturales también pueden provocar alergias». Desde este punto de partida, David Lorente intenta desmontar algunos mitos en torno al color. Pues, destaca que, aunque un producto como el tinte de pelo no lleve amoniaco no implica que se trate de una coloración natural. «Meter bajo el paraguas de la coloración natural cualquier tinte libre de amoniaco no tiene ningún sentido. Salvo alguna excepción que aún queda en el mercado, ningún tinte químico lleva amoniaco, pero la mayoría sí llevan monoetanolamina, un derivado que también abre la cutícula para poder introducir los pigmentos», destaca.

El peluquero que nos cuenta la verdad sobre los tintes de pelo

Para poder aplicar un tinte de pelo de forma adecuada, lo ideal es poder ir a un centro de belleza y dejarse asesorar por los profesionales. Porque, como vemos, no todo está escrito en coloración capilar y podemos dudar de ciertas cosas.

Según el peluquero Lorente: «hace 20 años, veías a una persona teñida y se notaba en la calidad del pelo, más sensibilizado, sin brillo, a diferencia de las que llevaban un baño de color. Pero hoy en día, apenas se nota diferencia. Los tintes convencionales añaden aceites tratantes o activos como el argán que nutren, protegen y cuidan la cutícula para compensar la parte ‘agresiva’ de estos tintes».

Qué debemos tener en cuenta para acertar con los tintes de pelo

Cuestión de volúmenes

Cualquier tinte que tenga capacidad para aclarar el pelo y no pierda fuerza con los lavados o el paso del tiempo, exige un proceso de oxidación.

Así lo especifica el peluquero. Entonces es cuando el experto establece las diferencias entre un tinte de pelo químico y un baño de color. «A mayor oxidación, mayor penetración hay de los pigmentos en el interior de la cutícula, mientras que, con oxidaciones más bajas, el color queda más superficial y se va perdiendo progresivamente».

Cobertura de canas

A diferencia de lo que algunas personas pueden pensar, los baños de color cubren las canas. Y según el experto, cuando vemos las primeras canas nos pasamos a la coloración química, y es un error.

«Si queremos hacer un color oscuro, de forma natural y que quede muy brillante, no hace falta recurrir una coloración de alta oxidación y los tintes vegetales o baños de color pueden cubrir las canas. ¿La diferencia? Se va perdiendo intensidad progresivamente con los lavados aunque el color no se llega a ir del todo y las canas se van aclarando».

¿Qué pasa con la coloración con barros?

El experto también toca este tema y aclara que si hablamos, por ejemplo, de henna auténtica sí está completamente exenta de química, pero «los barros de ahora son de tonalidades marrones y hasta dorados y esto implica que están tratados químicamente de alguna manera».

Indagamos más en el secreto de la coloración en el pelo. David Lorente aclara también que los barros cambian la fisiología del cabello, pues «al no actuar por oxidación, los pigmentos se quedan en la superficie del pelo y lo engrosan mucho a la vez que le aportan cierto grado de rigidez».

Rompiendo mitos con la decoloración

Según el experto, se trata de un proceso que arrastra el pigmento natural del cabello hasta dejarlo blanco. Hay ahora productos con tecnologías que crean puentes distintos en el cabello y ayudan a que el pelo en vez de partirse forme microfibras que fortalecen el cabello.

Lorente explica que el proceso no termina ahí. «En el lavabo se ponen neutralizantes que hacen que estas microfibras se fijen. Lo que hay que tener cuidado es de no decolorar zonas del cabello que ya ha sido decoloradas y trabajar solo la raíz».

Para el peluquero, la decoloración natural no existe. Relata que había alguna sin amoniaco, pero se retiró del mercado y por esto hay quien piensa que puede haber decoloración del todo natural.

Lo más importante es cuidar el cabello y saber qué tipo de tinte nos estamos aplicando, así como las consecuencias que puede tener en nuestro pelo, sea natural o lleve procesos químicos.