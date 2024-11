Están volando de Zara: los básicos de la temporada que no van a llegar al Black Friday

Antes de la jornada navideña tenemos aquellos días de compras que tanto nos gustan. Es el Black Friday que suele tener lugar sobre finales del mes de noviembre pero que en determinadas marcas se alarga durante una semana, aproximadamente. En este caso si nos centramos en Inditex, habrá descuentos importantes desde el 28 de noviembre a las 20:00 en la tienda online y en su aplicación, y a partir del 29 de noviembre en las tiendas físicas del grupo. Ahora bien, sabemos que hay básicos de la temporada que no van a llegar al Black Friday, como estas prendas de Zara.

Tienes cantidad de ellas como vaqueros, botas altas, camisas blancas, jerséis de colores, camisetas y más. Te ofrecemos algunas de ellas para que te adelantes en tus compras y no te esperes a los descuentos de estos días porque seguramente tales prendas no estarán ya disponibles o no encontrarás tu talla. No te quejes, pues te hemos avisado.

Básicos de la temporada que no van a llegar al Black Friday

Camisa blanca

Básica, sencilla, de calidad y para muchas ocasiones. tienes la camisa de popelín tanto en blanco como en muchos otros colores. Es de cuello solapa con escote pico y manga larga. Cierre frontal con botones.

Se confecciona en 100% algodón, entre sus cuidados para que dure más en el tiempo son:

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Ya la puedes comprar antes de que se agote porque su precio es de 19,99 euros, busca entonces tu talla.

Bota tacón hebilla

Zapato tipo bota con tacón ancho. Caña alta. Detalle de hebilla en la parte superior de la caña. Acabado en punta. Tiene altura del tacón: 7,5 cm.

Materiales

Corte: 100% poliuretano

Forro: 92% poliéster y 8% poliuretano

Suela: 100% estireno butadieno estireno

Plantilla: 100% poliéster

Cuidados de la bota

No lavar

No sumergir en agua

No usar lejía / blanqueador

Cuero/Charol/Antic. Limpiar con trapo de algodón seco.

No planchar

ante/Nobuck/Serraje. Limpiar con cepillo suave o esponja dura.

No limpieza en seco

Cuero. Se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel.

No usar secadora

Ante/Nobuck/Serraje. Pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Su precio es de 49,95 euros en varias tallas, de hecho ya se están acabando.

Jersey básico punto liso: básicos de la temporada

Escoge el color de la temporada, el burgundy o burdeos que es genial. Jersey de cuello subido y manga larga acabada con botones. Acabados en rib.

En exterior, los materiales son los siguientes:

83% viscosa

15% poliamida

2% elastano

Cuidado para la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Lavar al revés

Planchar al revés

El jersey está confeccionado en varios colores así que puedes escoger el que quieres. El precio es de 22.95 euros en tallas en este momento que van de la L a la XL.

Vestido verdoso o negro

Vestido midi confeccionado en tejido tipo punto. Cuello subido y manga sisa. Tejido drapeado. Forro interior combinado. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

Materiales sostenibles

100% poliéster, contiene al menos 100% poliéster reciclado certificado RCS

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Camiseta rayas con algodón: básicos de la temporada

Regular fit – cuello barco – largo normal – manga larga. Camiseta confeccionada en hilatura con algodón. Cuello barco y manga larga.

Elaborado en 50% algodón, y contiene al menos 45% algodón de cultivo orgánico certificado OCS y 5% algodón reciclado certificado RCS

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

El precio que tiene esta camiseta de rayas es de 19,95 euros y las tallas a las que ahora puedes acceder van de la S a la XL. Teniendo en cuenta que este producto es más grande de lo habitual.

Como decimos, todas estas prendas no llegarán al Black Friday y por esto hay que comprarlas mucho antes, de hecho, algunas tallas se están acabando.