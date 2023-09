Esta falda de Bershka que está incendiando las redes cuesta 12 euros y sienta como un guante

El otoño es una de las mejores épocas del año para lucir las faldas largas, ya que las temperaturas intermedias invitan a llevar este tipo de prendas únicas. Echando un vistazo al catálogo de las principales marcas de moda, esta falda de Bershka que está incendiando las redes es total.

Se trata de una alternativa que, por sus materiales, se distancia de la mayoría de las faldas que podemos encontrar en las colecciones de otras firmas. Básicamente, es una combinación 50% modal, 48% algodón y 2% elastano que la hace ideal para todo tipo de circunstancias formales e informales.

La falda de Bershka que está incendiando las redes

Cuidados básicos de la ropa

Bershka nos recuerda que cuidar de nuestras prendas es la mejor forma de alargar su vida útil. Por eso, aconseja seguir las instrucciones de cuidado incluidas en el etiquetado de esta falda larga. Entre ellas, lavarla sólo cuando sea necesario para así reducir el consumo de agua y energía y alargar su vida útil a futuro.

Más allá de eso, se trata de una falda muy resistente que puedes lavar a máquina a una temperatura de hasta 30° C, siempre en ciclos de centrifugado corto. También sugieren no usar lejía ni blanqueador y, si requiere de planchado, no te pases de los 110° C. Puedes utilizar la secadora a una temperatura mínima.

Otra solución aceptable es la limpieza en seco con tetracloroetileno. Recurre a un profesional si

Origen y política de Bershka

Esta empresa trabaja con sus proveedores para optimizar la trazabilidad de la cadena de suministro, las instalaciones y los procesos que se emplean al fabricar prendas. La compañía aboga por salvaguardar los derechos humanos y laborales, y por avanzar en el bienestar de los trabajadores que integran esta cadena.

Tallas

A la hora de realizar la compra, algo interesante de esta falda larga es que puedes comprarla en una de las cinco tallas disponibles que van de la XS a la XL. Gracias a esa amplia variedad de tallas, puedes asegurarte de que la falda se ajuste a tu silueta y no resulte incómoda ni tampoco quede demasiado holgada.

Precio y envíos

Lo más curioso es que este producto tiene un coste de sólo 12,99 euros. Pocas faldas son tan buenas, bonitas y baratas como ésta de Bershka.

Y luego, los envíos a las tiendas son totalmente gratuitos por lo que no tendrás que pagar nada más. En dos o tres días laborables podrás ir a recogerla.