Especial para verano: así es el bolso de Zara que enloquece a sus clientas

Llega verano y por esto hay que tener las prendas y los complementos con más elegancia. Hemos fichado el bolso de Zara que enloquece a sus clientes.

Sabes que te gustará porque ofrece diversos encantos para que te lo pongas en las ocasiones más especiales.

Así es el bolso de Zara que enloquece a sus clientas

Para más señas, se trata de la bandolera de perlas en forma de abalorios. Tiene interior, asa de hombro y asa función bandolera extraíble. Se cierra mediante imán.

Debes estar atenta a sus medidas que son Alto x Ancho x Fondo:16 x 26 x 4 cm. Lo ideal para tener aquello indispensable que llevar en tus fiestas. Móvil, llaves, documentación y dinero.

Materiales y cuidados del bolso

Para que te dure más en el tiempo, entonces debes saber de qué forma está confeccionado y también cómo poder cuidarlo. Siempre es importante hacer un mantenimiento de las prendas y también de los complementos que tengas. Así alargamos la vida de nuestros artículos.

El tejido secundario del exterior es de 100% poliamida, mientras que el material principal es 100% acrilonitrilo butadieno estireno, y el asa larga es de 100% hierro, el forro es de 100% poliéster.

Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente, según establecen en Zara.

En este caso, el bolso de perlas es mejor no lavarlo, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

Combinaciones posibles

Esta bandolera es apta para dar una vuelta, ir de terrazas o bien estar en una fiesta la mar de elegante. Es por ello que lo llevas con variedad de prendas. Un ejemplo es el short de bordados en color blanco de precio 29,95 euros, la camiseta premium de precio 12,95 euros si quieres ir algo más informal, también está el blusón bordado de 29,95 euros, las sandalias blancas, además de vestidos de diversos colores.

Dónde se compra

Muy fácil. En la web de zara y tiene un precio de 35,95 euros. por lo que es bien cómodo poder tenerlo en un clic. No lo pienses mucho , ya que tales prendas suelen acabarse bien pronto. Consulta su disponibilidad en la tienda para ir a comprarlo, también. tienes toda la información en la web de la firma, sólo debes comprobarlo.