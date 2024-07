Una española entra en un Zara de Marruecos y se queda en shock con lo que ve: "Toda la ropa…"

Suele pasar que Inditex tiene tiendas repartidas por todo el mundo. Y aunque al viajar vayamos casi siempre a otras boutiques del lugar y pasemos de las españolas, nos hace gracia ver escaparates de Zara y Mango en millones de ciudades cuando viajamos. Es lo que le ha pasado a una española que entra en un Zara de Marruecos. Se ha quedado en shock por lo que ha visto. Realmente no solemos pisar tales tiendas si viajamos, porque estamos más por otras cosas, pero si las vemos, nos pica la curiosidad y pensamos si ese modelo que tenemos elegido en la tienda de Inditex en España está también en otro país. ¡Y su precio!

Pues para comprobar precisamente sobre el precio, la influencer tiktoker Marta Oliete @martiibu viajó a Tánger con una amiga y no pudieron resistirse a entrar a una tienda Zara para ver precios, rebajas, modelos y otros. Ya solamente viendo el escaparate se dieron cuenta de que había una prenda que valía mucho más en Marruecos que no en España y la verdad es que se sorprendieron mucho. No es extraño que cuando vemos tiendas de Inditex en otros países normalmente la ropa es más cara en España, pero claro esto no es lo que se espera de Marruecos, donde en general sus zocos con variedad de ropa y otros suelen ser muy baratos. Claro que hay tiendas también bastante caras.

Qué le pasa a una española cuando entra en un Zara de Marruecos

Las chicas grabaron un vídeo con sus conversaciones y donde se ven los distintos precios y prendas. Ya desde el escaparate su sorpresa es máxima y luego dentro se encuentran con camisetas que valen algo más que aquí. Es verdad que hay prendas que en España también tienen estos precios, pues Zara es low cost pero no está considerada como tienda de tan bajos precios como otras como Primark o la Lefties, de la misma Inditex.

Estos precios suelen ser bastantes comunes en otras tiendas de la marca en diversos países. Entonces se llega a la conclusión de que España es el país en el que las prendas de Zara son más baratas.

También en Bershka

Como la curiosidad sobre los precios de Inditex seguía en las influencers, quisieron verlo también en otra tienda del grupo en Tánger.

Ambas se fueron a Bershka y comprobaron que sucedía lo mismo. Aunque las chicas no tienen claro los precios de algunas prendas lo ven algo exagerado. Y tienen claro que en España hay tops y vestidos que son más baratos. Sea como sea, hay que perfilar bien si nos vamos a otros países y conocer la realidad de España para no comprar prendas de Inditex a precios más altos cuando aquí lo podemos tener mucho mejor.

Parece que es una tónica general y en otros países de Europa (y en Estados Unidos) al parecer tanto tiendas como Zara como sucede con otras españolas como Mango, tienen prendas top pero con precios algo más altos.

Realmente no se sabe si va en función del nivel de vida de cada país, lo que es seguro es que en Marruecos puedes encontrar prendas y complementos siempre baratos según también la técnica del regateo. Es verdad que está la zona más moderna con tiendas de firmas francesas donde los precios pueden también ascender en gran manera.

Y parece que esto no es algo peculiar o sólo de las ciudades de Marruecos si no también de otros lugares del mundo.

Rebajas en Zara

Lo mejor que puedes hacer es fijarte en otras marcas y tiendas distintas si estás de viaje puesto que para comprar en Zara ya tienes la web o bien las tiendas que está al lado de tu casa.

En este momento y si estás en España, ya puedes beneficiarte de las rebajas que hay en Inditex. Puedes empezar por Zara, ya que desde el día 26 de junio tienes desde vestidos, a pantalones, pasando por faldas y toda clase de accesorios a precios más bajos. Estate atenta porque estos descuentos no se aplican a todas las prendas, si no a determinadas, pero seguro puedes comprar más barato.

Y así completar tu colección de verano para tener desde trajes de baño para la playa, a complementos como bolsos y también sandalias de colores, pasando por los vestidos más sofisticados para las fiestas más sonadas.

Entre en la web y aplicación y entérate de todo antes de que sea tarde. Está claro que también puedes ir a la tienda física donde seguro que hay algunas tallas para que encuentres la tuya y compres las prendas con el mejor descuento. No tardes, que luego te quedas sin talla y entonces es tarde.