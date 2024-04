El escote que buscas está en Primark: el vestido de invitada con el que vas a brillar por menos de 25 euros

Vas a ser la más elegante. Especialmente con el vestido de invitada con el que vas a brillas y sólo te gastarás 24 euros. Por supuesto, está en Primark y no te lo puedes perder.

Te damos a conocer en qué consiste esta prenda, en verde oliva, de tipo drapeado y con el escote perfecto. Una maravilla para los sentidos que ofrece siempre elegancia para ir a una cena, de fiesta o bien a un evento, todo es válido.

Así es el vestido de invitada de Primark con el que vas a brillar

Hablamos del vestido de punto drapeado de The Edit, la colección de Primark siempre más elegante y sofisticada que te aportará total estilo. Es midi, drapeado, en color verde oliva y va con todo lo que quieras.

Con qué se confecciona

Esta pieza, como pocas en Primark, presenta un cuello de pico, es de manga corta y se compone de 66 % modal y 34 % poliéster. Así que debes tenerlo en cuenta para cuando vayas a los lugares siempre más elegante y a la vez para poder cuidar la prenda que es algo más delicadas que otras.

Hay más porque es un artículo sostenible porque está confeccionado con un mínimo de un 50 % de modal sostenible.

Primark Cares es el importante compromiso que tiene la firma de mejorar cada día, fabricando productos más sostenibles que todo el mundo se pueda permitir, reduciendo nuestro impacto en el planeta y apoyando los medios de subsistencia de las personas que fabrican su ropa. Cómo se ve el cambio.

Primark ha creado una guía para que conocer mejor las fibras utilizadas en sus productos Primark Cares y algunos de los términos clave relacionados con nuestras metas en este ámbito.

La sostenibilidad de Primark

Desde la marca hablan de diversos términos que aplican a algunas de sus prendas y las debemos conocer. Circular es una definición inspirada en su socio, la Ellen MacArthur Foundation: los productos circulares están fabricados con materiales reciclados o de origen más sostenible y han sido diseñados pensando en el futuro. Esto significa que tienen una vida útil más larga y que, cuando esta finaliza, pueden reciclarse para obtener nuevas prendas o materiales.

También está la durabilidad, el uso o el grado de desgaste al que un consumidor puede someter un producto durante un período de tiempo. Mientras que durabilidad emocional va un paso más allá de la durabilidad física, se trata del apego que sienten las personas por una prenda a lo largo del tiempo. Si existe una alta durabilidad emocional, es más probable que la persona cuide el artículo, vuelva a utilizarlo y lo arregle con el tiempo.

El diseño modular es diseñar prendas de ropa que contengan componentes intercambiables que puedan separarse en diferentes partes y volverse a unir. En estas medidas, también emplean los términos, diseño para el reciclaje o diseñar la ropa de manera que pueda reciclarse al finalizar su vida útil para obtener nuevas prendas o fibras. Por ejemplo, podría consistir en fabricar los productos con un solo tipo de fibra o hacer que los adornos (como los botones) puedan extraerse fácilmente.

Y reutilizar es prolongar la vida útil de la ropa, ya sea transformándola en una nueva prenda, regalándola a un amigo, donándola a una organización benéfica o vendiéndola en una plataforma de segunda mano.

El reciclaje de textiles es un programa que se ofrece en algunas tiendas de Primark y que permite a los clientes dejar prendas de ropa, artículos textiles, calzado y bolsos usados de cualquier marca en contenedores de recogida.

Cada artículo donado es clasificado y calificado por Yellow Octopus, el socio especialista en reciclaje, para que otra persona pueda utilizarlo.

Cómo poder cuidar esta ropa

Tras ver los materiales, hay que destacar de qué forma podemos cuidar el vestido. Desde Primark nos aconsejan lavar a una temperatura máxima: 30 ºC; no limpiar en seco; no secar en secadora; planchar a baja temperatura; no usar lejía; lavar del revés; lavar colores similares juntos; recuperar la forma cuando está húmedo; planchar del revés; secar en horizontal; lavar antes de usar por primera vez.

Cuál es el precio del vestido de invitada de Primark

Vas a ir total con un precio de sólo 24 euros. Es realmente mucho más bajo que otros vestidos igual de elegantes y drapeados que hay en el mercado.

Como tallas, tenemos las que van de la 34-36, 38-40, 40-42, 44-46, 48-50, así que tienes un amplio espectro para elegir la tuya. Y si no lo tienes bien claro, entonces puedes consultar en la guía de tallas de Primark para ver la que te va mejor.

Para comprobar si está en la tienda, debes mirar la disponibilidad. Antes se puede ver desde la web, para ir a la tienda (porque desde la web no lo puedes comprar, ni este ni nada) y comprarlo.