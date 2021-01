Aunque a veces quedan eclipsadas por otras muchas prendas que al parecer tenemos mucho más a mano en nuestro armario (y más con la cantidad de tendencias en pantalones, vestidos y tops que aparecen sin cesar con los cortes más especiales y los tejidos más sorprendentes) las faldas son esa prenda a la que le confiamos los días que son especiales. ¡Escoge aquella falda perfecta para tu armario de este 2021!

Precisamente es por eso, que siempre conseguimos encontrar un rinconcito para ellas, pues consiguen alegrarnos la rutina! siempre llena de jeans y ahora más que nunca, de pantalones pijameros o de chándal.

No hay duda entonces -y parece que la mayoría de chicas están de acuerdo- de que las faldas nos hacen sentir genial, pero aún así ¡es una prenda que sigue escaseando en nuestro armario! Tenemos o un par de faldas clásicas que ya tienen algunos años y que no fallan, o bien algunas caracterizadas por ser algo arriesgadas o complicadas de combinar que algún día compramos y que no nos hemos vuelto a poner; y sea cual sea tu caso ¡quizás es hora de darles a las faldas el reconocimiento que merecen y apostar por ellas en el 2021!

Para ello pero, necesitarás conocer las últimas tendencias en este campo, así que sigue leyendo para descubrir la última moda en faldas y entre las características concretas que convertirán tu nueva falda en la prenda más fashion de tu armario, elige la que mejor se adapte a ti para convertirla en tu favorita de este año ¿Te animas? Te contamos las claves del éxito y escoge la falda perfecta para tu armario de este 2021.

Escoge los tejidos más en tendencia

Aunque podría parecer que pertenecen a dos estéticas completamente distintas, sin duda las faldas que más se llevarán este año serán aquellas hechas de punto (sobre todo en canalé) o con un acabado en cuero, de lo más rockeras.

Las primeras, serán comodísimas de llevar en tu día a día y es que, al ser elásticas, verás que se adaptan perfectamente a tu cuerpo y que no te causan ningún tipo de marca o rozadura ya que es imposible que se te claven acabados y costuras.

Las segundas por su parte, solo aptas para las más cañeras, conseguirán que claves un look rockero pero al mismo tiempo sofisticado que podrás llevar tanto con una camiseta oversize como con un top o un corsé más festivo ¡incluso con una camisa blanca para un outfit lleno de contrastes que demuestre tu fuerte personalidad!

La importante elección del color

Olvídate de los tonos pastel y de los colores básicos y minimalistas como el negro, el blanco o el camel; deja esos colores para la parte de arriba y para alguno de tus complementos, pues la manera en la que definitivamente vas a triunfar en 2021 ¡es sin duda con faldas metalizadas! Combínalas con accesorios en el mismo tono y atrévete a llevar esta tendencia tan rompedora en más de una ocasión para demostrar que no hay prenda que se te resista.

Apuesta por la medida ideal

Ni muy cortas ni muy largas: este año las faldas midi son las que se alzan con la mayor popularidad ¡y es que son perfectas para más de un dress code! Te harán parecer más alta y es un corte de lo más versátil para llevar tanto con botas con distintas alturas de caña como con sneakers e incluso con plataformas.

Decántate siempre que tengas ocasión por aquellas que incluyan algún corte lateral o alguna clase de detalle original. Si nunca has probado esta medida ¡te garantizamos que en cuanto la pruebes no querrás llevarlas ni más cortas ni más largas! ¡Escoge tu falda perfecta!

Con estampado

Sí, se lleva el estampado diverso. Sea de animal print, leopardo, zebra… te vas a poner una falta de este estilo porque este 2021 se sigue llevando este tipo de estampado que parece que desaparece nunca.

Mientras que están las flores y aquellos estampados geométricos que quedan tan bien y que permiten combinar con colores en otros vestuarios.

Tips para escoger la falda adecuada