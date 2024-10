El entrenamiento acuático de Pilar Rubio: ¿realmente funciona? Un experto opina

Pilar Rubio es una auténtica apasionada del fitness y su compromiso con un estilo de vida saludable se refleja en cada una de sus publicaciones en redes sociales. Confiesa que entrena cuatro horas a la semana. «Si no hago ejercicio, me duele todo el cuerpo y se me hincha la tripa. O sea, al final, el entrenar o el moverte es salud y eso se te refleja», ha dicho. En su última aventura de Instagram, sorprendió a todos al compartir una sesión de entrenamiento en la piscina utilizando pesas y kettlebells bajo el agua. En el video, la presentadora demuestra una rutina de cuerpo completo en la que combina ejercicios de fuerza y resistencia.

Con un elegante bañador azul, Pilar se sumerge en un entrenamiento que ha acumulado más de 60 mil visitas, donde realiza movimientos como caminatas en agua profunda con pesa rusa y ejercicios para brazos y hombros. Este nuevo método de ejercicio hace que su rutina deportiva sea divertida y emocionante. Esto nos lleva a preguntarnos si el entrenamiento en el agua es mejor o peor que otros. Para abordar esta cuestión, hemos consultado a Jose Exojo, fisioterapeuta de Global Center, quien nos ha proporcionado información sobre su efectividad y ventajas.

Pilar Rubio muestra su cuerpo trabajado en el gimnasio. (Foto: Redes Sociales)

Exojo señala que, aunque no se puede afirmar que el entrenamiento acuático sea inherentemente superior por falta de evidencia concluyente, el hidroentrenamiento ofrece varias ventajas únicas. En primer lugar, la resistencia en el agua es suave y constante, lo que reduce el impacto en las articulaciones. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una combinación de bajo impacto y ejercicio dinámico. Lo que está claro es que existen muchas formas de mantenerse saludable. Y así, Pilar demuestra su curiosidad por ejercicios innovadores, que sirven de inspiración para muchas personas. Y si tienes dudas de cómo es, quédate hasta el final que te lo enseñaremos.

El entrenamiento acuático, ¿es eficaz?

Como decíamos, una de las principales ventajas del entrenamiento en el agua es que permite levantar más peso en comparación con lo que se podría levantar en tierra. Aunque el agua reduce el peso aparente, introduce resistencia que puede hacer que ciertos movimientos sean más desafiantes. Como menciona Jose Exojo: “Este tipo de entrenamiento es bien planificado, divertido y variado. Combinar el entrenamiento de fuerza con el agua provoca distintos estímulos. Por un lado, hay un fortalecimiento a nivel general, así como a nivel de agarre y adaptaciones a las diferentes direcciones que nos da el agua, mejora en la estabilidad y control corporal».

Una captura del entrenamiento acuático de Pilar Rubio. (Foto: Gtres)

Es preciso señalar que, aunque el entrenamiento acuático reporta beneficios, Exojo advierte finalmente que debería ser enfocado como un complemento a otro tipo de entrenamientos con cargas, autocargas y práctica de movimientos y destrezas fuera del agua. De esta manera, el enfoque se vuelve más equilibrado y completo para el desarrollo muscular y la mejora de la salud global. Además, el experto también señala que esta modalidad es ideal para cualquier edad, pero lo considera especialmente interesante para mujeres a partir de los 45 – 50 años. “A partir de esta edad, se empiezan a dar cambios en el sistema hormonal de la mujer, que afectan a nivel óseo y estructural. Este entrenamiento reduce mucho el impacto y es adecuado porque el músculo, como órgano metabólico, segrega una gran cantidad de sustancias que pueden ayudar a la regulación y el equilibrio del organismo” explica.

Además, el entrenamiento acuático no solo se enfoca en la fuerza, sino que también mejora la calidad cardiovascular y respiratoria. El experto aclara que “no es más fácil que otros entrenamientos; es diferente”. En el agua, la reducción de peso permite explorar movimientos más amplios y diferentes planos de movimiento. Esto es especialmente ventajoso para las articulaciones, ya que el impacto es significativamente menor que en otras modalidades de ejercicio.

Como fisioterapeuta, Jose observa que muchas mujeres suelen experimentar dolor en la parte baja de la espalda. En este sentido, el entrenamiento acuático es altamente beneficioso para mejorar estas molestias, ya que contribuye a “mejorar la movilidad y estabilidad de las articulaciones, y fortalecer musculatura que protege especialmente en la zona de la cadera y la región lumbar”.

En resumen, el enfoque de Pilar Rubio hacia el entrenamiento en el agua no solo es innovador, sino que está respaldado por la experiencia de profesionales como Jose, quien destaca su potencial para fortalecer el cuerpo a nivel general, mantenerse activa y mejorar la salud. Pudiendo ser una opción segura y efectiva para quienes buscan mantener su bienestar a lo largo de los años. Su entusiasmo por este tipo de ejercicio puede inspirar a muchos a incorporar el agua en sus rutinas, aprovechando todos los beneficios que ofrece.