Isabel Díaz Ayuso está desde hace unos días en el centro de la noticia. La crisis interna que vive el Partido Popular ha centrado su atención en la presidenta de la Comunidad de Madrid y en el líder de la organización, Pablo Casado. Una cuestión que Ayuso considera de extrema gravedad y, a pesar de sus tajantes declaraciones, ha intentado mantener la calma en todo momento.

Más allá de los discursos que ha pronunciado en los últimos días, si hay algo que ha llamado la atención es la cuidada elección de su vestuario. Un tema que siempre se ha comentado en el caso de Ayuso, pero que estos días cobra aún más relevancia.

Si hay una cuestión de la que siempre se ha hablado sobre Ayuso es sobre la cuidada elección de sus estilismos. La presidenta de la Comunidad de Madrid se caracteriza por un estilo fresco y moderno, pero sin dejar de lado un cierto aire clásico, perfecto para estar en consonancia con su profesión.

Aunque de vez en cuando recurre a estampados, son menos las ocasiones en las que esto ocurre. Ayuso apuesta siempre por colores lisos, sobre todo verdes, rojos, blancos y negros. El rojo se ha convertido en uno de sus tonos fetiche, no en vano se asocia con la bandera de la Comunidad de Madrid, así como con uno de los tonos de la enseña nacional.

Rojo fue el sofisticado vestido que llevó en su investidura tras ganar las últimas elecciones. Un modelo de corte lady de Vicky Martín Berrocal que le sentaba como un guante. Sin embargo, en las veces en las que se la ha visto en público desde que estallara esta crisis, el rojo ha brillado por su ausencia.

La Presidenta ha preferido decantarse por tonos más neutrales, como el blanco y el negro. Colores antagónicos por los que ha apostado en dos de las citas más relevantes en estos momentos. Primero con un conjunto clásico de blusa y pantalón negros que combinó con una chaqueta larga en color crudo. Una prenda que se convirtió en la gran protagonista de su estilismo. El blanco es un color que se asocia a la inocencia, a la bondad y a la transparencia. Además, es el otro tono protagonista de la bandera de Madrid, cuyas estrellas, de alguna manera, aparecen representadas en la solapa de la chaqueta de Ayuso. Un mensaje que queda reforzado en el maquillaje y el peinado de la Presidenta, con una coleta con aire infantil y algo despeinada y un maquillaje suave.

Sin embargo, en su última comparecencia, justo después de la impactante manifestación que se vio en Génova este fin de semana, Ayuso ha apostado por el negro total: “la situación es muy grave, nos estamos desangrando y nos hundimos en las encuestas. Al margen de lo que le está ocurriendo a mi familia, se le está haciendo un daño muy grave a la Comunidad de Madrid y esto es imperdonable. La situación del Partido Popular es insostenible. No ha habido ni hay una guerra Ayuso-Casado, porque yo nunca he pretendido sustituirle. Aquí hace falta un giro absoluto”, ha dicho Ayuso tajante.

Una cita en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lucido un traje sastre de pantalón en color negro, bajo el cual se intuía un top en tono crudo. Una elección que, si bien se desconoce si ha sido o no intencionada, lo cierto es que no podría ser más apropiada para el crítico momento que está viviendo y dada la seriedad y contundencia de sus palabras.

Una inmensa mayoría de madrileños me dio su confianza el pasado 4 de mayo. Tengo un compromiso con todos ellos. La Comunidad trasciende a partidos. Madrid está ilusionada y creciendo de manera imparable. La vida institucional seguirá como siempre. pic.twitter.com/VzseWzlpxY — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 21, 2022

Más allá de estos convulsos días, lo cierto es que, si hablamos del estilo de Ayuso, irremediablemente tenemos que citar a Zara. El buque insignia de Inditex se ha convertido en el lugar perfecto en el que la presidenta de la Comunidad encuentra los outfits que se adaptan a su estilo. Las chaquetas de la firma, cruzadas y bien estructuradas le permiten aportar el toque de seriedad ideal para un entorno profesional. No obstante, no siempre son en colores sólidos, sino que, en ocasiones, recurre a prendas en estampado de cuadros, por ejemplo, que suponen un aire diferencial a un típico look working.

Más allá de las americanas, los vestidos de punto abotonados son otro de los must de Ayuso. De largo midi y sin mangas, la Presidenta ha encontrado en ellos una prenda idónea por su versatilidad. Los puede utilizar como vestidos, o bien a modo de chaleco y cuenta con varios de diferentes colores en su armario.

En cuanto al look beauty, la constancia define su estilo. Ayuso siempre proyecta una imagen homogénea, con apenas cambios, algo que refleja estabilidad y que, de alguna manera, se proyecta en sus ideas políticas. Aunque a veces sorprenda con pequeñas modificaciones, como recogerse en cabello o intensificar algo más su maquillaje, no son cambios sustanciales que la alejen de esa imagen natural y estable. Una tendencia que también se hace extensiva a la elección de los complementos, en torno a los cuales, Ayuso prefiere joyas y accesorios discretos que no resten atención a su mensaje.