El Día de la madre está a la vuelta de la esquina y aunque podamos pensar que vamos justos de tiempo, aún quedan días para poder elegir regalo para demostrar nuestro cariño a esa persona tan especial que tantas cosas ha hecho a lo largo de su vida por nosotros. Una ocasión perfecta para sorprender a nuestras madres con un detalle diferente, original, ideal para decirle lo mucho que la queremos.

Sin embargo, no todas las madres son iguales. Las hay que prefieren flores, otras joyas, regalos tecnológicos o detalles relacionados con la salud y la belleza. Al igual que cada persona es un mundo, cada madre también lo es, pero a nuestra disposición hay muchas opciones que harán que este día sea inolvidable. Sigue leyendo y toma nota.

Chocolate y flores: clásicos infalibles

A pesar de que ya nos encontramos en un mundo completamente digitalizado y global, hay detalles que nunca fallan, sobre todo cuando se trata de apelar al lado más sensible de una persona. Este es el caso de las flores o del chocolate, a los que prácticamente ninguna madre puede resistirse.

Desde Colvin proponen una campaña especial para este día: regalo fresco, lleno de color y creatividad para crear un recuerdo único y memorable. Destacan los ramos Glee, Happinkness, My Love o Fuchsia. Opciones para todos los gustos que sin duda alegrarán a cualquier madre amante de las flores y las plantas.

Por otra parte, la marca de chocolates Pacari, el primer chocolate biodinámico que apuesta por una producción orgánica y sostenible, así como por el comercio justo, presenta una serie de productos premium para sorprender a las más golosas.

Regala belleza

Los detalles relacionados con la salud y la belleza siempre son un plus. Desde LOOK hemos hecho una selección de detalles beauty que seguro que hacen las delicias de muchas madres. Por ejemplo, en Avon apuestan por el recién estrenado sérum de Protinol, Anew. Y si tu madre es fanática de la cosmética con vitamina C, la misma marca ha presentado recientemente dos productos antienvejecimiento con alto contenido en vitamina C: la nueva Hidratante Daily Defence con Vitamina C SPF50 de la línea ANEW y el sérum potenciador de luminosidad.

Young Living apuesta este Día de la madre por el autocuidado, con una especial selección de productos entre los que destacan los de la línea Bloom, así como aceites esenciales ideales para un momento de relajación. En esta misma línea de apuesta por el autocuidado, las amantes de la meditación tienen en Petit BamBou la aplicación idónea para trabajar en uno mismo.

Si tu madre siente debilidad por cuidarse los labios, Kneipp tiene el regalo perfecto. Los nuevos bálsamos Lip Care Color de la marca ofrecen tres opciones en diferentes tonalidades naturales, una para cada ocasión: Natural Rosé, delicado y discreto; Natural Red, vivo y sensual, y Natural Dark Nude, sutil y natural.

Las amantes del Aloe Vera tienen en los productos de Atlantia la elección ideal. La marca ha presentado un pack especial con cuatro productos faciales indispensables en la rutina de belleza, con el valor añadido de su ingrediente estrella: el Aloe vera 100% ecológico procedente de Canarias. También naturales son los packs de cosmética ecológica de Uvas Frescas, que cuenta con varias opciones a diferentes precios para el Día de la madre.

Si lo que quieres es regalarle a tu madre una rutina completa de belleza, rápida y eficaz, los productos de Iroha Nature son tu opción más adecuada. Peelings y mascarillas gracias a los que presumir de una piel perfecta en un tiempo récord y a un precio muy competitivo.

A pocas semanas de que empiece el verano, Superlativa prepara la piel para recibir los primeros rayos de sol gracias a la nutricosmética natural. Muse es la fórmula perfecta para combatir los efectos de la radiación solar, el estrés oxidativo y los malos hábitos en general. Contiene bayas de amla, bayas de goji, bayas de schisandra, vitamina C, zinc y selenio. Desde Mádara han elaborado un lote beauty con con algunos de sus bestsellers: el cofre INFINITY Care System. Esta marca, cuyos productos están elaborados a base de probióticos procedentes de la vegetación nórdica, apuesta por la naturaleza para combatir el paso del tiempo en la piel y garantizar su protección e hidratación.