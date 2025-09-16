Desde que uso esta crema mágica de Mercadona tengo la cara lisa e hidratada: tu piel lo merece y sólo cuesta 6 euros

Mercadona lo vuelve a hacer y crea la crema mágica que alisa la piel y la hidrata, un producto de primera calidad que cuesta sólo 6 euros. Lo que parece imposible, acaba siendo una realidad, de la mano de una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia importante. Sobre todo, si tenemos en consideración que vamos a poder conseguir un extra de buenas sensaciones con algunos cambios destacados que serán esenciales.

Tocará estar muy pendientes de una serie de detalles que acabarán marcando estos días y que puede acabar acompañándonos en estos días que tenemos por delante. Los expertos de esta marca de supermercados que sabe muy bien cómo crear productos que nada tienen que envidiar a los que cuestan 10 veces más, conocen el secreto de la calidad al precio de saldo. Son ellos mismos los productores de unas cremas que no necesitan publicidad ni un envase que destaque, sólo nos importa lo que hay dentro y los resultados que conseguiremos con ella. Lo que parece magia es una realidad que Mercadona nos asegura.

Tu piel lo merece y sólo cuesta 6 euros

Nos merecemos lo mejor, aunque a veces, es caro y no podemos llegar hasta él. A la hora de comprar, moderamos los precios y lo hacemos de tal forma que conseguiremos apostar claramente por una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento.

Es hora de apostar claramente por un cambio de elemento que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una situación que nos invita a aprovechar cada euro de la mejor manera posible. Vamos a invertir nuestro dinero con la ayuda de unas cremas y piezas que pueden impresionar por lo poco que cuestan.

Si ya éramos fans indiscutibles de la perfumería de Mercadona, con sus nuevas cremas, nos han conquistado por momentos y no es casualidad. Ha llegado ese momento de apostar claramente por una serie de elementos que nos acompañarán en estos días.

Es momento de aprovechar cada uno de los ingredientes que tenemos en nuestro poder y vamos a poder hacerlo, con la mirada de algunos detalles que acabarán marcando esta diferencia importante que tenemos por delante. Puedes hacerte con la mejor opción posible, con estos detalles que acabarán marcando la diferencia.

La cara lisa e hidratada vas a tener con esta crema de Mercadona

La marca Delipus es propia de Mercadona, en ella se fabrican todas las cremas y productos de belleza que son propios. Es decir, acaban siendo productores, por lo que, no es de extrañar que nos acaben costando mucho menos de lo que nos costarían siendo de grandes marcas.

Los expertos de Cerave nos dan una serie de consejos par elegir la mejor crema facial posible, que puede ser la de Mercadona, siempre que se cumplan estos criterios que debemos grabar a fuego:

Tu tipo de piel. Es crucial elegir una crema hidratante para la cara que esté formulada específicamente para tu tipo de piel para obtener los mejores resultados. Por ejemplo, si tienes piel seca, es posible que necesites una crema hidratante más rica y emoliente, mientras que si tienes piel grasa, es posible que prefieras una fórmula más ligera y libre de aceite.

Ingredientes de su composición. Presta atención a los ingredientes de su fórmula, buscando activos como ácido hialurónico, glicerina y ceramidas. También es importante evitar ingredientes irritantes, como fragancias y alcohol, especialmente si tienes piel sensible.

Textura y consistencia. Algunas personas prefieren texturas más ligeras y de rápida absorción, mientras que otras pueden preferir cremas más densas y nutritivas. Prueba diferentes texturas para determinar cuál se adapta mejor a tus preferencias y necesidades de piel.

Depende del tipo de piel y la edad puedes apostar por una marca u otra. Lo bueno de Mercadona es que está replicando marcas conocidas por muy poco dinero, en este caso, se basa en un clon de una conocida hidratante que quizás nos interese, aunque nos cueste de más.

Por 6 euros, podemos tener una buena crema hidratante que nada tiene que envidiar a las demás. Tal y como se presenta esta crema: «Línea de cuidado hidratante formulada con una alta concentración de ácido hialurónico. Su función principal es proporcionar hidratación, suavidad y mejorar visiblemente el aspecto de la piel. La línea Hidrata de Deliplus está compuesta por el Sérum facial con Ácido Hialurónico y Ceramidas, el Gel facial con Ácido Hialurónico, la Crema facial Textura Rica 24h y las Ampollas faciales concentradas con Ácido Hialurónico».

Es toda una colección que puedes ir incorporando a tus rutinas de belleza y realmente merecen la pena. Por su composición, pero sobre todo, por sus resultados, son buenos básicos que transformarán por completo tu piel.